Prinz Harry darf im Security-Prozess doch Berufung einlegen!

Kann Prinz Harry (39) etwa bald aufatmen? Nachdem der royale Rotschopf seine königlichen Pflichten niedergelegt hatte und in die USA ausgewandert war, wurde das Sicherheitsmaß für den Herzog von Sussex heruntergestuft. Dagegen ging er vor Gericht vor und verlor. Doch jetzt gibt es eine neue Wende in dem Fall, wie unter anderem The Sun berichtet. Wie sein Anwalt nun erklärt, hat der Sohn von König Charles III. (75) jetzt doch die Erlaubnis erhalten, Berufung gegen die Entscheidung einzulegen.

Erst im Februar hatte der High Court in London die Entscheidung, Harry bei seinen Aufenthalten in Großbritannien den Polizeischutz zu entziehen, für rechtmäßig erklärt und somit Harrys Klage abgelehnt. Im April wurde dem jüngeren Bruder von Prinz William (41) die Erlaubnis verweigert, die Entscheidung vor einem höheren Gericht anzufechten. Das Berufungsgericht sah das aber anders und stellt jetzt klar, dass es sich mit der Anfechtung befassen wird, nachdem Harrys Anwälte einen direkten Antrag gestellt hatten und ihnen die Genehmigung für die Berufung erteilt wurde.

Für den Herzog von Sussex sind das wohl sehr gute Nachrichten: Immerhin sollen ihn aufgrund der fehlenden Sicherheitsmaßnahmen zuletzt starke Zweifel hinsichtlich seines Heimatbesuches gequält haben. So soll sein Besuch in London zum zehnten Jubiläum der Invictus Games lange Zeit auf der Kippe gestanden haben. "Bevor er entscheidet, ob er an der Jubiläumsveranstaltung der Invictus Games teilnimmt, muss sein Sicherheitsteam sicher sein, dass [...] seine eigenen Sicherheitsbedürfnisse erfüllt werden, während er in London ist", hatte damals ein Insider gegenüber Ok! ausgeplaudert. Schlussendlich machte der Prinz aber trotzdem einen kurzen Abstecher nach London.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Harry jetzt doch Berufung einlegen darf? Ich finde es super, dass er die Möglichkeit dazu bekommt! Das ist sein gutes Recht. Na ja, ich finde, er sollte sich mit der Entscheidung des Gerichts zufriedengeben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de