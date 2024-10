Prinzessin Victoria drückt mit 46 noch einmal die Schulbank

Seit diesem Monat ist es so weit: Prinzessin Victoria (47) von Schweden beginnt ihre Ausbildung zur Offizierin an der Militärschule. Zum ersten Schultag erschien die Prinzessin – so wie alle anderen Kadetten auch – in Uniform, bestehend aus Hose, Hemd, T-Shirt, Boots und Cap. Auf Bildern, die Bunte vorliegen, präsentiert sie sich stolz in voller Montur. Ziel ihrer Ausbildung sei aber nicht, sich für den aktiven Einsatz ausbilden zu lassen. Die zweifache Mama erhoffe sich dadurch "ein tieferes Verständnis von Taktik, Militärwissenschaft und Militärstrategie" – in Vorbereitung auf ihre künftige Rolle als Staatsoberhaupt.

Für die Tochter von König Carl Gustaf (78) ist es bereits der zweite Anlauf, diese Ausbildung zu beginnen. Bereits im August dieses Jahres wollte sie in den Unterricht einsteigen – musste aber nach nur wenigen Tagen unterbrechen. Das Studium kollidierte zu sehr mit ihren royalen Pflichten, die sie zu diesem Zeitpunkt noch wahrnahm. "Ja, es gibt ein paar Termine in der nahen Zukunft, die [Prinzessin Victoria] vereinbart hat, bevor die Planungen innerhalb der schwedischen Streitkräfte abgeschlossen waren", erklärte die Hofinformationschefin Margareta Thorgren die Situation gegenüber dem schwedischen Magazin Svensk Damtidning. Ab jetzt werde bei diesen Terminen der König selbst für seine Tochter einspringen, bis diese ihre Ausbildung in 20 bis 25 Monaten beendet hat.

Die Fans der schwedischen Königsfamilie wird es nicht wundern, dass sich die Prinzessin für ihre Ausbildung eine reguläre Militärschule ausgesucht hat: Die 46-Jährige ist bekannt für ihre Bodenständigkeit und ihre Nähe zum Volk. Eine schöne Eigenschaft, die allerdings auch Risiken birgt, weshalb der Palast nun entsprechende Maßnahmen ergriffen hat, um die Sicherheit von Victoria und ihrer Familie zu gewährleisten. Berichten von Svensk Damtidning zufolge sei ein Antrag zur Erhöhung des Sicherheitsbudgets für die Jahre 2024 und 2025 gestellt worden – die bisherigen 14 Millionen Euro sollen auf 17 Millionen erhöht werden.

Getty Images Kronprinzessin Victoria von Schweden im Deutschen Bundestag, November 2023

Getty Images Prinzessin Estelle und Prinzesin Victoria bei den Paralympic Games in Paris, 2024

