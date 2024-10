Opfervertreter erhebt neue schwere Vorwürfe gegen P. Diddy

Sean Combs, der als P. Diddy (54) weltbekannt geworden ist, sieht sich erneut mit schweren Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Laut Mirror US drohen dem Rapper potenzielle Klagen von bis zu 120 Personen, die ihn, Anwalt Tony Buzbees Darstellung zufolge, wegen mutmaßlicher Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs verklagen wollen. Auf einer Pressekonferenz wurde Diddy am Dienstag von Tony, der in dem Fall die Opfervertretung übernimmt, beschuldigt, ein Beruhigungsmittel für Pferde verwendet zu haben, um seine mutmaßlichen Opfer zu betäuben. Eines der Opfer, so der Rechtsanwalt, sei zum Zeitpunkt des Vorfalls erst 15 Jahre alt gewesen. Der Anwalt erklärte, das Mädchen sei "nach New York City geflogen worden, um an einer Party teilzunehmen", bevor es unter Drogen gesetzt und "in ein privates Zimmer gebracht" wurde – angeblich "in Anwesenheit von Mr. Combs." Er fügte hinzu: "Diese junge Frau wurde vergewaltigt, und danach haben sich andere Personen abwechselnd an ihr vergangen."

In Bezug auf die Drogen behauptete Tony: "Mehrere der Betroffenen wurden auf Drogen getestet, und in ihrem System wurden Drogen gefunden." Der Rechtsanwalt erörterte, es handle sich um "seltsame Drogen": "Drogen, von denen man wahrscheinlich noch nie gehört hat. Eine, die immer wieder auftaucht, ist ein Medikament namens Xylazin oder Tranq, das laut unseren Recherchen als Beruhigungsmittel für Pferde bekannt ist." An anderer Stelle der Pressekonferenz behauptet Tony, eine 20-Jährige sei zu einer Party mit Diddy in einem Hotel eingeladen worden. "Sie war geschmeichelt, ging zur Party, bekam einen Drink und erinnert sich danach an nichts mehr". Der Texaner erklärte weiter, sie sei ins Krankenhaus gebracht worden, wo Ärzte "Kokain und dieses Beruhigungsmittel für Pferde in ihrem Blut gefunden" hätten.

Nach der Pressekonferenz wies Seans Anwältin Erica Wolff alle Anschuldigungen gegen ihn zurück. Sie behauptete, er könne "nicht jede haltlose Anschuldigung in dem, was zu einem rücksichtslosen Medienspektakel geworden ist, kommentieren." In einer offiziellen Erklärung fügte sie hinzu, der 54-Jährige bestreite "entschieden und kategorisch jede Behauptung, er habe irgendjemanden, einschließlich Minderjähriger, sexuell missbraucht". Erica erklärte weiter, dass er sich darauf freue, seine Unschuld zu beweisen und sich vor Gericht zu rehabilitieren, wenn und falls Klagen eingereicht und zugestellt werden: "Die Wahrheit wird auf der Grundlage von Beweisen und nicht von Spekulationen festgestellt." Die potenziellen Klagen folgen auf eine Reihe von Anklagen gegen Diddy, unter anderem wegen Vorwürfen der organisierten Kriminalität, Erpressung, Menschenhandel und Betrug. Der "I'll Be Missing You"-Interpret bestreitet die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen jedoch vehement und plädiert vor Gericht auf "nicht schuldig".

