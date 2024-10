Nach Ehepause: Das machen Semino Rossi und Gabi jetzt anders

Zwischen Semino Rossi (62) und seiner Frau Gabi kriselte es während der Pandemie, und das langjährige Ehepaar legte sogar eine Beziehungspause ein. Das Aufeinanderhocken und die Ungewissheit in seinem Job belasteten den Musiker. Mittlerweile haben die beiden aber wieder zueinandergefunden und schmieden eifrig Zukunftspläne. Doch was machen sie jetzt anders als zuvor? "Wir mussten wieder für mehr magische Momente in unserer Partnerschaft sorgen. Das kann ein Konzertbesuch oder ein schönes Abendessen sein", erklärte der Schlagerstar im Gespräch mit Das neue Blatt.

Auch gemeinsame Reisen stehen auf dem Plan der beiden. Inspirieren ließen sie sich dabei auch von Roland Kaiser (72) und seiner Frau Silvia, die dieses Jahr fast vier Monate durch die Welt bummelten. Ganz so lange möchten Semino und Gabi allerdings nicht auf Reisen gehen. "Wir wollen nicht mehr ein halbes Jahr am Stück unterwegs sein, sondern lieber zweimal für drei Monate. Länger können wir nicht auf unsere drei süßen Enkelkinder Leonhard (5), Sofia (2) und Valentina (8 Monate) verzichten", verrät der 62-Jährige im weiteren Verlauf des Gesprächs.

Vor wenigen Tagen äußerte sich Semino gegenüber Bild genauer zu der Beziehungspause und verriet einige private Details. "Während der Corona-Zeit waren wir auf einmal 24 Stunden zusammen. Ich bin aber ein Mensch, der gerne unterwegs ist. Davor war ich beruflich 180 Tage im Jahr nicht zu Hause. So viel Nähe und diese unsichere berufliche Situation ohne Auftritte waren für mich ein bisschen zu viel". Das Ehepaar blieb dennoch in Kontakt, und nach zwei Jahren Pause bat Semino seine Gabi um eine zweite Chance – mit Erfolg. "Ich bin froh, dass sie mir verziehen hat und wir wieder zusammen sind", gab er ehrlich zu.

Instagram / seminorossioffiziell Semino Rossi, 2024

Getty Images Schlagerstar Semino Rossi

