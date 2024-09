"Brauchte Freiheit": Semino Rossi offen über seine Ehepause

28 Jahre gingen Semino Rossi (62) und seine Frau Gabi als Ehepaar gemeinsam durchs Leben, bis sich der Sänger vor vier Jahren dazu entschloss, eine Pause einlegen zu wollen. Im Interview mit Bild lässt Semino nun diese Zeit Revue passieren. "Während der Corona-Zeit waren wir auf einmal 24 Stunden zusammen. Ich bin aber ein Mensch, der gerne unterwegs ist. Davor war ich beruflich 180 Tage im Jahr nicht zu Hause. So viel Nähe und diese unsichere berufliche Situation ohne Auftritte war für mich ein bisschen zu viel", gibt er offen zu. Außerdem betont er, dass er zwar keine Trennung wollte, aber seine "Freiheit brauchte". Schließlich zog der "Alles wird gut"-Interpret von dem gemeinsamen Zuhause in ein Wohnmobil und reiste damit umher.

Dennoch blieben Semino und seine Frau weiterhin in Kontakt – nach zwei Jahren fragte er sie schließlich nach einer zweiten Chance. "Ich bin froh, dass sie mir verziehen hat und wir wieder zusammen sind", gesteht der Musiker gegenüber dem Blatt. Aus der zweijährigen Ehepause habe Semino viel gelernt, wie er betont: "Wenn ich ein Problem habe oder etwas nicht gut finde, erzähle ich es sofort. Sonst ist es bei mir wie bei einem Vulkan. [...] So lässt sich vieles reparieren, bevor es zum Bruch kommt."

Zwei Jahre nach der Krise läuft es bei Semino und Gabi besser denn je – gemeinsame Zeit wie eine Reise nach Ägypten sei den Eheleuten heute sehr wichtig. Trotz der schweren Zeit kann der 62-Jährige heute Paaren in ähnlichen Situationen eine Pause empfehlen: "Legt lieber eine Ehepause ein, als euch zu trennen. Denn in dieser Zeit kann man viel überdenken. Wenn du deine Liebe nicht neben dir hast, erkennst und schätzt du viel mehr, was du verloren hast."

Getty Images Sänger Semino Rossi

Getty Images Semino Rossi, 2016

