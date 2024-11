Auszeit: Schlagerstar Semino Rossi litt unter Depressionen

Semino Rossi (62) spricht erstmals öffentlich über seine schweren Depressionen. Im Jahr 2022 brachte die Überlastung den Schmusesänger an seine Grenzen, sodass plötzlich nichts mehr ging. "Ich bin in ein Loch gefallen, so tief, das wünsche ich niemandem. Weil ich viel zu viel in zu kurzer Zeit gemacht hatte. Das passiert mir nie wieder", gesteht Semino in einem Interview mit der Apotheken Umschau. Um wieder zu sich selbst zu finden, zog er sich damals aus der Öffentlichkeit zurück und nahm sich eine dringend benötigte Auszeit. Mit dieser Offenbarung möchte der Sänger anderen Mut machen und darauf hinweisen, wie wichtig es ist, auf die eigene Gesundheit zu achten.

Im Frühjahr 2022 kündigte Semino überraschend eine Pause von all seinen Terminen an. In einer offiziellen Mitteilung hieß es, dass er aus gesundheitlichen Gründen keine Livekonzerte, TV-Auftritte oder Interviews mehr wahrnehmen könne und sich bis Mitte Juni aus der Öffentlichkeit zurückziehe. Stattdessen suchte er sich professionelle Hilfe. "Ich ging sofort zum Psychologen. Jetzt lebe ich sehr bewusst, bin viel in der Natur, mache nicht mehr, als mein Körper schafft", erklärt der 62-Jährige in dem Interview. Mit neu gewonnener Disziplin und Balance blickt er nun optimistisch in die Zukunft und möchte künftig besser auf sich selbst achten.

Semino, der mit bürgerlichem Namen Omar Ernesto Semino heißt, wurde am 29. Mai 1962 in Argentinien geboren. Seit seiner Jugend ist die Musik seine große Leidenschaft und mit harter Arbeit schaffte er den Durchbruch in der deutschen Schlagerwelt. Trotz seines großen Erfolgs blieb er stets bescheiden und bodenständig. Die Zeit mit seiner Ehefrau Gabi und seinen zwei Töchtern ist ihm besonders wichtig. Durch seine neu gewonnene Lebensweise möchte er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und die kleinen Dinge des Lebens genießen. Seine Offenheit über seine seelische Gesundheit soll auch anderen Menschen Mut machen, sich Hilfe zu suchen, wenn sie diese benötigen.

Instagram / seminorossioffiziell Semino Rossi, 2024

Getty Images Semino Rossi, Sänger