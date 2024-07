Mit Inka Bause: "Sing meinen Song" bekommt Schlager-Special!

Die diesjährige Staffel von Sing meinen Song – Das Tauschkonzert ist bereits zu Ende. Allerdings gibt es gute Neuigkeiten für die Fans des Formats. Wie aus einer Pressemitteilung von RTL hervorgeht, findet am 15. und 16. August eine Sonderausgabe der beliebten Sendung statt. Die Besonderheit ist, dass sich bei dem von Inka Bause (55) moderierten Event alles um ein ganz bestimmtes Musikgenre dreht: Schlager! In den beiden Folgen von "Sing meinen Schlager" sollen die größten Hits der Schlager-Legenden Marianne Rosenberg und Matthias Reim, die auch selbst bei dem zweitägigen Event anwesend sein werden, im Fokus stehen.

Wie auch in dem Originalformat sollen Schlager wie "Er gehört zu mir" und "Verdammt, ich lieb Dich" von bekannten deutschen Künstlern gecovert und mit ihrer persönlichen Note versehen werden. Einige der teilnehmenden Musiker sind schon bekannt: Neben Semino Rossi (62) und Anna-Maria Zimmermann (35) werden sich Conchita Wurst (35) und Eko Fresh (40) an die Kultsongs der beiden Schlagerstars heranwagen. Auf diesem Weg sollen die erfolgreichen Karrieren von Marianne und Matthias, die mit ihren Singles bereits Millionen von Tonträgern verkauften, geehrt werden. Für alle, die nicht an dem Event im August teilnehmen können, ist die Ausstrahlung der beiden Folgen im kommenden Herbst vorgesehen.

Ob das Schlager-Special die deutschen Zuschauer vor die Fernsehbildschirme locken kann? Den Einschaltquoten nach zu urteilen, konnte die vergangene Staffel des Tauschkonzerts die Fans nur mäßig überzeugen. Unter einem Promiflash-Beitrag im Netz kristallisierte sich heraus, dass die Zusammensetzung des Casts der Grund für das fehlende Interesse sein könnte. "Ich kenne die Hälfte leider nicht, somit auch nicht deren Lieder und dann hat mir das Zuschauen keinen Spaß gemacht", hieß es in einem Kommentar. Ein weiterer Nutzer kritisierte: "Die Zusammensetzung dieses Casts passt einfach nicht und die Chemie untereinander passt auch nicht. Anders als in den letzten Jahren."

Getty Images Conchita Wurst, Mai 2014

RTL / Markus Hertrich Cast von "Sing meinen Song" 2024

