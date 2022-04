Was ist bloß bei Semino Rossi (59) los? Der Schlagersänger hat zwei schwere Jahre hinter sich. Wegen der noch immer andauernden Gesundheitslage und der damit einhergehenden Maßnahmen konnte er kaum auftreten und dementsprechend auch deutlich weniger Geld einnehmen. Nun sollten die Konzerte eigentlich nachgeholt werden – doch daraus wird wohl erst einmal nichts: Semino zieht sich vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurück!

Auf der Website des Musikers heißt es nun: "Emotional haben ihn die zwei Jahre Pandemie wie auch aktuelle, besorgniserregende soziale und politische Entwicklungen mehr berührt und Kraft gezehrt, als er es für möglich gehalten hatte." Außerdem sei er während der Arbeit an seinem aktuellen Album an seine Grenzen geraten. Zusammen mit Live- und TV-Auftritten sei ihm plötzlich alles zu viel geworden. "Aus gesundheitlichen Gründen wird Semino Rossi die kurzfristig anstehenden Live-Konzerte, TV-Auftritte und Interview-Termine sowie damit verbundene Reisen in den kommenden Wochen nicht wahrnehmen können und sich bis Mitte Juni aus der Öffentlichkeit zurückziehen", lauten die Worte der Mitteilung weiter.

Die Entscheidung sei Semino nicht leichtgefallen. Der "Rot Sind Die Rosen"-Interpret wolle jetzt andere Menschen in vergleichbaren Situationen dazu ermutigen, sich mit solchen Herausforderungen genau auseinanderzusetzen: "Er möchte sich durch diesen Schritt mit allen Menschen solidarisieren, die ebenso verunsichert und emotional aus der Balance sind und zudem den gesellschaftlichen Druck scheuen, sich diese vermeintliche Schwäche einzugestehen."

Getty Images Schlagerstar Semino Rossi

Getty Images Semino Rossi, 2016

Getty Images Sänger Semino Rossi

