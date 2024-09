Hochstaplerin Anna Sorokin pimpt Fußfessel für Tanzshow auf

Anna Sorokin (33) ist zweifellos eine der unkonventionellsten Kandidatinnen, die je bei Dancing with the Stars teilgenommen haben. Immerhin gewann sie nur an Berühmtheit durch ihre kriminellen Machenschaften, die sie letztendlich ins Gefängnis katapultierten – die berüchtigte Hochstaplerin wurde jedoch 2022 aus der Haft entlassen. Seitdem steht sie eigentlich unter Hausarrest. Wie kommt es also, dass sie an der Show in Los Angeles teilnehmen darf, obwohl ihre Residenz eigentlich in New York City ist? Sie wird ständig überwacht – dabei hilft auch ihre Fußfessel, die sie fast schon mit Stolz trägt. Für die erste Folge der Tanzshow hat sich die Deutsch-Russin etwas ganz Besonderes ausgedacht. "Nun, wir haben mit der Kostümabteilung zusammengearbeitet. Natürlich konnten wir die Fußfessel nicht nackt lassen, also haben wir beschlossen, sie [an mein Kleid] anzupassen", erklärte sie im Interview mit Page Six. Das elektronische Gerät glitzerte und strahlte in den Farben ihres Kostüms.

Natürlich haben die Kostümdesigner die Fußfessel nicht direkt bemalt und mit Strasssteinen besetzt. "Es ist wie eine kleine Socke", erklärt Anna weiter. Sie zogen ganz einfach ein Stück Stoff über das Gerät. Die verurteilte Kriminelle und ihr Teamkollege Ezra Sosa scheinen sich einen Spaß aus der surrealen Situation zu machen. Im Netz zeigte sich der Profitänzer auch schon selbst mit einer Fußfessel, als kleinen PR-Gag. Beim eigentlichen Auftritt trug er den Peilsender allerdings nicht. "Ehrlich gesagt wurde mir geraten, die Fußfessel nicht zu tragen. Ich wollte es eigentlich, aber ich glaube, das ist eher etwas für spätere Shows", teasert der Tänzer.

Um an der Sendung teilzunehmen, musste Anna die amerikanische Einwanderungsbehörde um spezielle Erlaubnis bitten – denn eigentlich sollte sie aufgrund eines abgelaufenen Visums schon vor einigen Jahren abgeschoben werden. Ihr Anwaltsteam hat das jedoch immer wieder verhindert. Was passiert also, wenn die Tanzshow zu Ende ist oder sie frühzeitig rausgeschmissen wird? "Mein Hauptwohnsitz ist immer noch in New York, also gehe ich einfach wieder dorthin zurück. Aktuell ist es mir aber erlaubt, immer zwischen L.A. und New York hin- und herzureisen, um mit meinen Betreuern in Kontakt zu bleiben", erzählt Anna gegenüber dem Magazin.

Anzeige Anzeige

Instagram / ezra.sosa Ezra Sosa und Anna Sorokin, "Dancing With The Stars"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Sorokin, 2024

Anzeige Anzeige