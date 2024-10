Das Geheimnis um 50 Cents Künstlername wurde nun gelüftet

Rapper 50 Cent (49) ist seit knapp drei Jahrzehnten erfolgreich im Business – doch seine Fans haben erst jetzt erfahren, was sein Künstlername für eine Bedeutung hat. So hat Curtis James Jackson III, wie 50 Cent mit bürgerlichem Namen heißt, laut Mirror verraten, dass ein Räuber seine Inspirationsquelle war. Der berüchtigte Kriminelle namens Kelvin Martin, der in den 1980er Jahren sein Unwesen in Brooklyn trieb, war ebenfalls als "50 Cent" bekannt. Der Musiker erklärte die Entscheidung für seinen unkonventionellen Namensvetter folgendermaßen: "Der Name [50 Cent] sagt alles, was ich sagen will. Ich bin derselbe Typ Mensch, der 50 Cent war. Ich sorge auf jede erdenkliche Weise für mich selbst."

Curtis wuchs im New Yorker Stadtteil Queens auf. Seine Lebensgeschichte ähnelt der vom Tellerwäscher zum Millionär: Er verlor seine Mutter in jungen Jahren und lebte fortan bei seinen Großeltern. Mit nur elf Jahren begann der Rapper, auf der Straße Crack zu verkaufen. Er brachte Waffen und Drogengeld mit in die Schule, bis er von Metalldetektoren erwischt und verhaftet wurde. 1994 wurde er schließlich wegen Drogendelikten zu einer Haftstrafe von drei bis neun Jahren verurteilt, wovon er jedoch nur sechs Monate in einem Bootcamp verbrachte. In dieser Zeit erwarb er seinen Schulabschluss. Nach dieser Erfahrung schwor sich Curtis, sein Leben von Grund auf zu ändern – und nahm den Künstlernamen "50 Cent" als Metapher für Veränderung an.

Trotz seiner schwierigen Vergangenheit hat 50 Cent es zu den ganz Großen geschafft: Während seiner Karriere verkaufte er bisher weltweit über 30 Millionen Alben und gewann mehrere Auszeichnungen, darunter einen Grammy Award, 13 Billboard Music Awards, sechs World Music Awards, drei American Music Awards und vier BET Awards. Zu seinen bekanntesten Hits gehören "In da Club", "p.i.m.p." und "Candy Shop". Neben seiner Musikkarriere ist er Vater eines Sohnes namens Marquise Jackson (26), der 1997 geboren wurde. Curtis‘ Geschichte dient vielen als Inspiration dafür, dass man trotz widriger Umstände Großes erreichen kann – wodurch der Film "Get Rich or Die Tryin’" aus dem Jahr 2005, der seine Lebensgeschichte erzählt, große Beliebtheit erfuhr.

Getty Images 50 Cent, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige und Snoop Dogg bei der Super-Bowl-Halbzeitshow

Instagram / sire_jackson 50 Cent und sein Sohn Marquise

