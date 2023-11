Extrem selten: 50 Cent erreicht erstmals Diamant-Status!

Was für ein Meilenstein! 50 Cent (48) gilt als einer der erfolgreichsten Rapper der Welt. Der Musiker hatte seit seiner zweiten Entdeckung durch Eminem (51) und Dr. Dre (58) bereits mehrere Millionen Platten verkaufen und einige Preise abstauben können: Unter seinen Auszeichnungen finden sich mehrere Echos, ein Grammy und zahlreiche weitere Anerkennungen. Nun darf sich der "Many Men"-Interpret erneut freuen: 50 Cent erreicht zum ersten Mal Diamant-Status!

Bei Instagram teilt der Rapper ein kurzes Video, das ihn im Laufe seiner Karriere bei verschiedensten Shows zeigt. Im Hintergrund läuft sein Song "In Da Club" – der jetzt einen besonderen Meilenstein erreicht hat: "'In Da Club' hat offiziell Diamant erreicht. Zehn Millionen verkaufte Singles", schreibt der Musiker dazu. Und dieses Ereignis kommt gar nicht so oft vor – es ist erst der 43. Hiphop-Track und insgesamt der 121. Song jemals, der Diamant-Status erreicht. "Ich fühle mich gut, ich bin das Ding", gibt er stolz zu.

Dieses Ereignis feiert die Hiphop-Legende sicherlich nicht alleine! Seit 2019 ist 50 Cent mit Jamira Haines zusammen. Von ihrer Beziehung geben die beiden zwar nicht sonderlich viel preis, doch ab und zu dürfen sich ihre Fans über gemeinsame Pärchenauftritte freuen. So posierten die beiden beispielsweise gemeinsam bei der Prämiere der zweiten Staffel der Serie "BMF" des "Candy Shop"-Interpreten.

