Faye Dunaway überrascht als Neuzugang im Film "The Evilry“

Die Oscar-Preisträgerin Faye Dunaway (83) hat sich überraschend der Besetzung des kommenden übernatürlichen Thrillers "The Evilry" angeschlossen. Laut Deadline beginnen die Dreharbeiten bereits diesen Monat in West Virginia. Die 82-jährige Schauspielerin wird an der Seite von Billy Zane (58), Brec Bassinger, Elena Kampouris, Dylan Walsh (60) und weiteren namhaften Stars zu sehen sein. Faye übernimmt die Rolle der Anastasia, einer weisen Spiritualistin in der Kleinstadt, die als erleuchtete Mentorin fungiert und der Hauptfigur Crystal (gespielt von Brec Bassinger) hilft, das dunkle Geheimnis um ihre Cousine zu enthüllen.

Der Film, geschrieben und inszeniert von Alexander Garcia, erzählt die Geschichte von Crystal, die in mysteriöse Ereignisse verwickelt wird und auf der Suche nach der Wahrheit ist. Anastasia, gespielt von Faye, steht ihr dabei mit Rat und Tat zur Seite. Produziert wird "The Evilry" von Garcias Firma Multi-Valence Productions in Zusammenarbeit mit Allegheny Image Factory, Callosum Studios, AMAC Placement und ZaZa Rev Motion Pictures. Die Rechte für den Film hat sich bereits die Firma The Coven gesichert, die für die erfolgreiche "Terrifier"-Reihe bekannt ist. Fans dürfen sich also auf einen intensiven und packenden Thriller freuen.

Faye Dunaway hat in ihrer langen Karriere zahlreiche unvergessliche Rollen verkörpert und gilt als eine der herausragendsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Sie hat einen Primetime Emmy Award als Gastschauspielerin in einer Dramaserie für "Columbo" im Jahr 1994 gewonnen und wurde zudem dreimal mit dem Golden Globe ausgezeichnet (für "Gia", "Ellis Island" und "Network"). Außerdem erhielt sie einen BAFTA Award für ihre Rolle in "Bonnie und Clyde". Ihren Oscar als beste Schauspielerin gewann sie für "Network". Kürzlich trat die Schauspielerin in der von Laurent Bouzereau inszenierten Max-Dokumentation "Faye“ auf, die im vergangenen Mai ihre Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes feierte. In diesem Film spricht sie über ihr Leben und teilt offen ihre Erfolge sowie die Herausforderungen ihrer beeindruckenden Karriere.

Getty Images Billy Zane, Schauspieler

Kevin Winter / Getty Images Sally Hawkins, Guillermo del Toro, Faye Dunaway und Warren Beatty bei den Oscars 2018

