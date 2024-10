Sabrina Carpenter ist dankbar für holprigen Karrierestart

Sabrina Carpenter (25) hat mit ihrem neuen Album "Short n' Sweet" bisher weltweit schon große Erfolge gefeiert. Die Sängerin erreichte mit den Singles "Espresso" und "Please Please Please" die Spitze der Charts in 18 Ländern, darunter die USA, Australien und Frankreich. In einem aktuellen Interview mit dem Time Magazine spricht sie nun über ihre Anfangszeit in der Musikbranche. "Ich bin so dankbar für all die Zeiten, in denen ich in die Irre geführt wurde, weil ich jetzt viel besser gerüstet bin, wenn ich in Situationen komme, in denen ich meinen eigenen Instinkten vertrauen muss", erklärt die 25-Jährige ehrlich.

Sie offenbart in dem Interview aber auch, wie hart es sei, ein perfektes Image aufrechtzuerhalten. So wurde sie mit der Zeit immer mehr zu einem "kleinen Roboterengel", der durchs Leben geht. Doch 2024 war ihr absolutes Erfolgsjahr. "Es gab so viele Dinge, von denen ich als kleines Mädchen geträumt habe und die ich dieses Jahr tun konnte, was sich wie ein cooler, süßer, kleiner Moment auf der Bucket-List für mein jüngeres Ich anfühlte", verrät sie in dem Gespräch weiter. Unter anderem durfte sie auf dem legendären Coachella-Festival performen und hatte einen Auftritt bei Saturday Night Live.

Neben ihrer Musikkarriere ist Sabrina auch als Schauspielerin erfolgreich. Bekannt wurde sie 2014 durch ihre Rolle als Maya Hart in der Serie "Girl Meets World". Auch in diesem Jahr wird sie ihre Fans mal wieder mit Fernsehpräsenz beglücken – mit ihrem kommenden Netflix-Weihnachtsspecial "A Nonsense Christmas With Sabrina Carpenter" möchte sie ihren Supportern eine besondere Freude machen. Sie verspricht eine Stunde voller Spaß, Chaos und Überraschungsgästen, weit entfernt von einem traditionellen Weihnachtsspecial.

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Getty Images Sabrina Carpenter im August 2024

