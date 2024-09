Sabrina Carpenter begeistert Fans mit Performance bei VMAs

Sabrina Carpenter (25) erobert derzeit die Musikwelt und bewies bei den diesjährigen MTV Video Music Awards, dass sie einiges drauf hat. Wenige Minuten nach ihrem Ex-Flirt Shawn Mendes (26) trat die Sängerin mit einer Performance von ihrem Song "Taste" auf – was die Fans jetzt als das "legendärste Ereignis aller Zeiten" bezeichnen. In dem Lied soll es nämlich angeblich um das Dreiecksverhältnis zwischen ihr, dem "Stitches"-Interpreten und dem einstigen Fifth Harmony-Mitglied Camila Cabello (27) gehen! "Dass Sabrina 'Taste' vor Camila Cabello und Shawn Mendes singt, ist wirklich großes Kino", schreibt beispielsweise ein Nutzer auf X.

Doch nicht nur das, auch der gesamte Auftritt der 25-Jährigen lässt die Herzen ihrer Unterstützer höherschlagen. Besonders der Kuss mit einem Alien – der an den Kuss mit Schauspielerin Jenna Ortega (21) im "Taste"-Musikvideo erinnert – ist es, der für Aufsehen sorgt. "Der Kuss von Sabrina Carpenter, der jetzt überall zu sehen ist, ist wohl das Sexieste, was ich je gesehen habe", betont ein User, während ein anderer anmerkt: "Sabrina hat die Bühne erobert und eine unvergessliche Performance abgeliefert."

Die "Please Please Please"-Interpretin überzeugte jedoch nicht nur auf der Bühne, sondern auch mit ihrem Look! Mit diesem erinnerte sie nämlich an gleich zwei berühmte Persönlichkeiten: Sabrina erschien in einem mit silbernen Perlen besetzten Vintage-Kleid von Bob Mackie (84), das in der Vergangenheit von keiner Geringeren als Madonna (66) getragen worden war. Außerdem ähnelte ihr Styling sehr dem einer Hollywood-Legende aus den 1950er-Jahren – Marilyn Monroe (✝36)!

Getty Images Sabrina Carpenter während ihrer Performance bei den MTV VMAs, September 2024

Getty Images Sabrina Carpenter bei den MTV VMAs, September 2024

