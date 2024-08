Sabrina Carpenter musste für Release von "Espresso" kämpfen

Mit ihrer Hit-Single "Espresso" eroberte Sabrina Carpenter (25) im Juli dieses Jahres die internationalen Charts im Sturm. Nun verrät die US-amerikanische Sängerin, dass das Lied fast nicht veröffentlicht worden wäre. Denn ihr Management habe an dem Potenzial des Songs gezweifelt. Im Interview mit Variety plaudert die Disney-Bekanntheit aus: "Ich war völlig allein mit meinem Wunsch, 'Espresso' zu veröffentlichen. Nicht so sehr von meinem unmittelbaren Team, aber von 'den Mächten da oben' gab es eine Menge Fragen, ob es überhaupt Sinn macht."

Zahlreiche Fans freuen sich sicher, dass sich Sabrina trotz Gegenwind durchsetzen konnte. Auch von ihren Musiker-Kollegen erhält die 25-Jährige viel Zuspruch für ihren Song. Die Rapperin Ice Spice (24) wurde in einem Interview mit Today vor wenigen Wochen nach dem Hit des Sommers gefragt. Ihre Antwort ließ keinen Spielraum für Fragen: "Ich glaube, es ist 'Espresso'. Ich glaube nicht, dass wir überhaupt eine andere Wahl haben. Es ist 'Espresso', ja."

Auch die Popikone Taylor Swift (34) teilt Ice Spices Meinung. Im Netz bekundete sie im vergangenen Monat ihre Unterstützung für Sabrina. Unter einem Instagram-Beitrag, in dem sich die 25-Jährige über den großen Erfolg ihrer Songs "Espresso" und "Please, Please, Please" freute, hinterließ die "Shake It Off"-Interpretin einen wohlwollenden Kommentar. "Es ist der Sommer von Sabrina. Möge er für immer andauern!", schrieb sie unterstützend.

Getty Images Ice Spice im August 2024

Getty Images Taylor Swift und Sabrina Carpenter im November 2022

