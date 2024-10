Nach Trennung: Mark Estes lenkt sich mit neuer TV-Show ab

Mark Estes hat sich nach der Trennung von Kristin Cavallari (37) dazu entschlossen, sich voll und ganz auf seine Karriere zu konzentrieren. Gemeinsam mit seinen Freunden Kaleb Winterburn und Kade Wilcox arbeitet der TV-Star an einer neuen Reality-Serie, die das Leben der drei Männer in den Fokus stellen soll. Die Show namens "Montana Boys" soll zeigen, wie sie ihr Leben auf der Ranch mit ihrem plötzlichen Ruhm als Social-Media-Stars in Einklang bringen. Ein Insider verriet gegenüber E! News, dass sich Mark nun voll und ganz in die Arbeit stürzen möchte: "Mark hat immense Liebe und Respekt für Kristin und die gemeinsame Zeit. Er konzentriert sich auf die Zukunft seines Geschäfts und sein Projekt in Entwicklung mit Vice Studios."

Auch Kristin sprach erst kürzlich in ihrem Podcast "Let's Be Honest" offen über die Trennung. Die einstige "The Hills"-Darstellerin nannte Mark den "besten Freund", den sie je hatte, wusste aber, "dass es langfristig nicht richtig" sei, weiterhin eine Beziehung zu führen. "Es liegt nicht daran, dass die Liebe verloren ging oder etwas Schlimmes passiert ist", erklärte sie und fügte hinzu: "Niemand hat betrogen, niemand war gemein. Niemand hat etwas getan. Diese Trennungen sind immer die schwierigsten, denke ich."

Bereits vor der offiziellen Trennung wurde schon gemunkelt, ob sich Kristin und Mark getrennt haben. Nur wenige Tage später folgte dann die Gewissheit. "Mark und ich haben uns getrennt", berichtete Kristin in ihrem Podcast. Sie verriet zudem, dass sie es war, die der Beziehung ein Ende setzte. Die Reality-TV-Darstellerin und der TikToker gingen rund sieben Monate gemeinsam durchs Leben.

Getty Images Mark Estes, Kade Wilcox und Kaleb Campbell Winterburn im September 2024

Instagram / kristincavallari Mark Estes und Kristin Cavallari in Griechenland, Juli 2024

