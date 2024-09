Alles aus? Kristin Cavallari und Mark sollen getrennt sein

Ist die Liebe bei Kristin Cavallari (37) und ihrem Mark Estes erloschen? Eine Quelle behauptet: Ja, das einstige Traumpaar ist getrennt. Gegenüber People plauderte ein Insider aus, dass die "The Hills"-Darstellerin wieder Single sei. Im Live-Podcast "The Unwell Tour" soll die Moderatorin Alex Cooper die TV-Bekanntheit zusätzlich auf ihre Beziehung angesprochen haben und laut dem Magazin bestätigt sie in diesem Zuge selbst die Trennung. Kristin soll betont haben, dass das Liebes-Aus noch "frisch" sei. "Mein Plan war es eigentlich, nicht darüber zu sprechen", wird sie zitiert.

Damit endet die Liebesreise von Mark und Kristin nach rund sieben Monaten. Und dabei sah alles so rosig aus. Noch Anfang September plauderten die 37-Jährige und der TikToker über ihre gemeinsame Zukunft. "Mein endgültiges Ziel wäre es offensichtlich zu heiraten und ein glückliches Leben zu führen", meinte Mark begeistert im Podcast "Let's Be Honest". Kristin wünschte sich außerdem Nachwuchs und scherzte: "Und ein Baby. Du kannst es sagen." Da waren die beiden sich einig, aber trotz der Pläne wollten sie erst einmal das "Hier und jetzt" genießen.

Zum ersten Mal zusammen zeigten Mark und Kristin sich im Februar 2024. Sie bestätigten ihre Liebe mit süßen Turtelfotos. Die Fans waren allerdings weniger angetan von der neuen Beziehung, denn immerhin trennen die beiden rund zwölf Jahre. Auf Instagram kritisierten viele User: "Was zum Teufel ist das für ein Teenager?" Die Verliebten ließen das allerdings an sich abprallen. Gegenüber Page Six betonte ein Insider: "Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber Kristin und Mark achten nicht auf den ganzen Trubel!"

Instagram / kristincavallari Mark Estes und Kristin Cavallari im August 2024

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und Mark Estes, 2024

