"Viel Liebe": Mark Estes äußert sich zu Trennung von Kristin

Kristin Cavallari (37) bestätigte kürzlich, was viele schon geahnt hatten: Die The Hills-Darstellerin und Mark Estes sind kein Paar mehr. Wie E! News berichtet, meldet sich jetzt auch der TikToker zu der Trennung und lässt über seinen Vertreter verlauten: "Mark empfindet viel Liebe und Respekt für Kristin und ihre gemeinsame Zeit." Er konzentriere sich nun auf die Zukunft seines Business und auf ein Projekt, das er gemeinsam mit dem Unternehmen Vice Studios entwickelt.

Bevor die 37-Jährige das Liebes-Aus offiziell machte, hatte ein Insider bereits offenbart, dass die beiden nicht länger zusammen sind. In ihrem Podcast "Let's Be Honest" erklärte Kristin dann: "Mark und ich haben uns getrennt." Es sei nichts Schlimmes passiert und niemand habe den anderen betrogen, sie habe jedoch gemerkt, dass es "langfristig nicht richtig" sei. Das scheint vor allem an dem Altersunterschied von 13 Jahren zu liegen. "Er war der beste Freund, den ich je hatte. Ich weiß einfach, dass er langfristig etwas erleben muss, er ist noch jung", betonte sie.

Die Beziehung zu dem Montana-Boyz-Mitglied hatte Kristin erst im Februar dieses Jahres publik gemacht. Und vor Kurzem schien auch noch alles ziemlich gut zwischen ihnen zu laufen. Anfang vergangenen Monats plauderte das Paar noch über ihre möglichen Zukunftspläne. "Mein endgültiges Ziel wäre es offensichtlich, zu heiraten und ein glückliches Leben zu führen", erzählte Mark in Kristins Podcast, bevor die Ex-Frau von NFL-Star Jay Cutler (41) ergänzte: "Und ein Baby. Du kannst es sagen."

Getty Images Kristin Cavallari im August 2024

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und Mark Estes, 2024

