Nun endgültig: Kristin Cavallari bestätigt Trennung von Mark

Ein Insider hatte ausgeplaudert, dass Kristin Cavallari (37) und Mark Estes getrennte Wege gehen sollen. Nun bestätigt die einstige "The Hills"-Darstellerin in ihrem Podcast "Let's Be Honest": "Mark und ich haben uns getrennt." Außerdem gibt Kristin Hinweise darauf, wer die Beziehung beendete: "Es ist schwer, weil ich mit Mark Schluss gemacht habe, weil ich einfach weiß, dass es langfristig nicht richtig ist."

Die 37-Jährige erklärt, dass niemand den anderen betrogen habe oder sonst irgendetwas Schlimmes passiert sei. Im Gegenteil: Mark sei immer "so süß und unterstützend" gewesen. Vielmehr gibt Kristin Anzeichen, dass etwas ganz anderes hinter der Trennung stecken könnte: "Er war der beste Freund, den ich je hatte. Ich weiß einfach, dass er langfristig etwas erleben muss, er ist noch jung... Ich habe angefangen, das Alter ein bisschen zu spüren, mit meiner Lebenserfahrung."

Damit spielt Kristin auf ihren großen Altersunterschied an: Die beiden trennen 13 Jahre. Das schien vielen Instagram-Nutzern ein Dorn im Auge zu sein. Unter gemeinsamen Pärchenbildern kommentierten sie unter anderem: "Was zum Teufel ist das für ein Teenager?" Davon ließen sich Kristin und Mark jedoch nicht aus der Ruhe bringen. In einem Interview mit Page Six stellte ein Insider klar: "Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber Kristin und Mark achten nicht auf den ganzen Trubel!"

Anzeige Anzeige

Instagram / markestes_1 Mark Estes und Kristin Cavallari, März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und Mark Estes, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige