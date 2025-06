Kristin Cavallaris Ex-Freund Mark Estes ist wieder vergeben

Mark Estes hat eine neue Liebe gefunden. Der TikToker stellt seinen Fans nun seine neue Partnerin vor: In einem TikTok-Video zeigt er sich innig an der Seite des Models Summer Ray. Die beiden umarmen sich fest, tanzen ausgelassen zu Justin Biebers (31) Hit "Baby" und küssen sich. Mark kommentiert den Clip nicht, aber das braucht er auch nicht – der Kuss in Kombination mit dem Liebes-Ohrwurm scheint Bände zu sprechen. Das offenbar auch für die Fans. Sie freuen sich größtenteils über Marks neue Liebe und wünschen den beiden alles Gute.

Wie lange Mark und Summer sich kennen, ist nicht bekannt. Im November 2024 schien der Star der Creator-Gruppe Montana Boyz noch eine andere Frau zu daten. Zu der Zeit kuschelte er in einem Clip nämlich mit der ehemaligen US-Love Island-Kandidatin Liv Walker. Durch die Vertrautheit der beiden brodelte die Gerüchteküche. Aufmerksame Fans entdeckten jede Menge Indizien, wie unter anderem einen auffälligen Fleck an Livs Hals. "Der Knutschfleck! Okay, Liv", lachte nicht nur ein User in den Kommentaren. Die Community war wohl direkt sicher, dass die beiden mehr als nur Freunde sind. Eine Beziehung oder ein Flirt wurde aber nicht bestätigt.

Single ist Mark seit Oktober vergangenen Jahres. Zu dem Zeitpunkt zerbrach die Beziehung zu Kristin Cavallari (38) endgültig. Nach einigem Hin und Her und jeder Menge Spekulationen bestätigte die The Hills-Darstellerin schließlich das Liebes-Aus in ihrem Podcast "Let's Be Honest". Dort erklärte sie auch, dass sie Mark zwar sehr schätze, mit der Zeit aber doch den Altersunterschied von rund 13 Jahren gemerkt habe: "Er war der beste Freund, den ich je hatte. Ich weiß einfach, dass er langfristig etwas erleben muss, er ist noch jung... Ich habe angefangen, das Alter ein bisschen zu spüren, mit meiner Lebenserfahrung."

Anzeige Anzeige

TikTok / sommerray Mark Estes und Summer Ray, US-Webstars

Anzeige Anzeige

Instagram / markestes_1 Mark Estes und Kristin Cavallari, März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige