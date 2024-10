Mark hat Kinder kennengelernt: Bereut Kristin Cavallari es?

Kristin Cavallari (37) bestätigte, dass sie sich von Mark Estes getrennt hat. Während ihrer rund siebenmonatigen Beziehung lernte der TikToker auch die Kinder der ehemaligen "The Hills"-Darstellerin kennen. Bereut sie das heute? In ihrem Podcast "Let's Be Honest" verrät Kristin: "Ich bereue es nicht, mit ihm an die Öffentlichkeit gegangen zu sein. Ich bereue nicht, dass ich ihn meinen Kindern vorgestellt habe."

Was ihre Partnerschaft mit Mark anbelangt, bereut die 37-Jährige überhaupt nichts: "Es war eine so gute, glückliche Beziehung. Und ich denke, aus jeder Beziehung lernt man und man wächst daran, und ich werde für immer mit so schönen Erinnerungen und purem Glück auf Mark und mich zurückblicken." Deswegen könne sich Kristin auch vorstellen, weiterhin mit ihrem Ex befreundet zu sein. Immerhin wolle sie Mark weiter "in irgendeiner Form" in ihrem Leben haben.

Nachdem Kristin die Trennung publik gemacht hatte, gab sie einen Hinweis darauf, dass möglicherweise der Altersunterschied von 13 Jahren hinter der Trennung stecken könnte: "Er war der beste Freund, den ich je hatte. Ich weiß einfach, dass er langfristig etwas erleben muss, er ist noch jung ... Ich habe angefangen, das Alter ein bisschen zu spüren, mit meiner Lebenserfahrung."

Anzeige Anzeige

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihren Söhnen im Juli 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und Mark Estes, 2024

Anzeige Anzeige