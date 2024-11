Nach Trennung: Kristin Cavallari mit Mark Estes gesichtet

Eigentlich war zwischen Kristin Cavallari (37) und Mark Estes alles aus und vorbei. Doch den Anschein hat es jetzt nicht mehr, denn wie eine Quelle gegenüber TMZ offenbarte, verbrachten die "The Hills"-Bekanntheit und der Netzstar einen gemeinsamen Abend in Nashville, Tennessee. Demnach habe das Ex-Paar am Mittwochabend in der Music City das Big Ass Honky Tonk Rock N' Roll Steakhouse von Rocker Kid Rock (53) unsicher gemacht. Dem Insider zufolge haben Kristin und Mark sich den Abend über vertraut unterhalten und gut verstanden. Allein waren sie aber nicht, sondern in Begleitung von Freunden. Der Informant sei sich aber sicher, dass die zwei nur Freunde seien und nicht wieder zusammen.

Die Trennung von Mark und Kristin ist immerhin erst wenige Wochen alt. Ende September gab es erste Spekulationen um ein Liebes-Aus, Anfang Oktober bestätigte die 37-Jährige bei Instagram, dass sie und der TikToker getrennte Wege gehen. Böses Blut scheint es aber nicht zu geben. Viel eher war der Altersunterschied von 13 Jahren wohl problematisch: "Er war der beste Freund, den ich je hatte. Ich weiß einfach, dass er langfristig etwas erleben muss, er ist noch jung." Ein Vertreter des "Montana Boyz"-Mitglieds verriet zudem gegenüber E! News: "Mark empfindet viel Liebe und Respekt für Kristin und ihre gemeinsame Zeit." Er wolle sich jetzt erst einmal auf seine Arbeit, kommende Projekte und sein Business konzentrieren.

Ein Paar waren Kristin und Mark seit Februar 2024. Nachdem die US-Amerikanerin die Beziehung öffentlich gemacht hatte, schienen die beiden auf Wolke sieben zu schweben. Und dabei plante Kristin erst gar nicht, eine feste Beziehung mit Mark einzugehen. "Ich sage euch, was ich mir gedacht habe: 'Er ist der heißeste Mann, den ich jemals gesehen habe. Er wird meine Freundschaft plus'", plauderte die Schauspielerin im Podcast "Let's Be Honest" aus. Beim Kennenlernen sei es ihr lediglich um eine Bettgeschichte gegangen – dann habe sie aber doch Gefühle für Mark entwickelt.

