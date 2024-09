Bleiben Kristin Cavallari und Mark nach Trennung Freunde?

Zwischen Kristin Cavallari (37) und Mark Estes ist nach sieben Monaten alles aus und vorbei. Viele Details gibt es zu dem Liebes-Aus der einstigen "The Hills"-Darstellerin und des Influencers bisher nicht. Deshalb ist auch nicht bekannt, ob die zwei im Guten auseinandergegangen sind. Kurz vor Bekanntwerden der Trennung sprach Kristin in ihrem Podcast "Let's Be Honest" aber über die Vorteile, mit Ex-Partnern befreundet zu bleiben. Als Gast lud sie ihren Ex Jason Walsh ein, mit dem sie über ihre Freundschaft nach ihrer Trennung redete. "Es gab immer gegenseitigen Respekt, und wir waren immer ehrlich zueinander", betonte Kristin. Gut möglich also, dass sie auch mit Mark ein freundschaftliches Verhältnis beibehalten wird.

Jason war der erste Mann, den die 37-Jährige nach ihrer Scheidung von Jay Cutler (41) gedatet hatte. Mit dem Fitnesstrainer sei es auch nach ihrer Trennung "nie komisch" gewesen – im Gegenteil. Die zwei haben großen Respekt voreinander und schätzen einander sehr. Jason fügte hinzu, dass ihre Freundschaft auf gegenseitiger Bewunderung beruhe. "Ich betrachte dich als eine meiner wirklich engen und besten Freundinnen, weil ich dir blind vertrauen kann", sagte er im Podcast.

Kristin, bekannt aus der Reality-Serie "The Hills", war von 2013 bis 2020 mit dem ehemaligen Football-Profi Jay Cutler verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder. Nach ihrer Beziehung mit Jason kam sie mit Mark, Mitglied der TikTok-Gruppe "Montana Boyz", zusammen. Er und Kristin machten ihre Liebe im Februar dieses Jahres öffentlich. Trotz ihres Altersunterschieds von 13 Jahren standen sie offen zu ihrer Liebe und wehrten sich stets gegen Kritiker in den sozialen Medien. Doch wie die US-Amerikanerin im Live-Podcast "The Unwell Tour" vor wenigen Tagen ausplauderte, sei sie frisch getrennt: "Mein Plan war es eigentlich, nicht darüber zu sprechen."

Getty Images Jason Walsh im Jahr 2015

Instagram / kristincavallari Mark Estes und Kristin Cavallari in Griechenland, Juli 2024

