Prinzessin Kate sorgte für Überraschung vor James' Hochzeit

James Middleton (37) heiratete 2021 die gebürtige Französin Alizée Thevenet – in seinem kürzlich erschienen Buch "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life" hat er nun offenbart, dass seine berühmte Schwester, Prinzessin Kate (42), ihn zu diesem Anlass überrascht hat. Kate und ihr Gatte Prinz William (42) sollten eigentlich erst am Tag der Trauung in Bormes-les-Mimosas an der Côte d'Azur eintreffen. Zu James' großer Freude erschienen sie jedoch bereits am Abend zuvor zum gemeinsamen Essen.

Die unerwartete Familienzusammenkuft habe den Anlass noch unvergesslicher gemacht. Und trotz der Herausforderung, in einem öffentlichen Restaurant zu speisen, hätten sie den Abend ohne Störungen verbringen können. "Dank unserer spontanen Planung haben uns die Paparazzi nicht gefunden", erklärte James. Gegenüber Hello! offenbarte er, dass die Hochzeit in einem intimen Rahmen stattgefunden habe und dass er und Alizée glücklich gewesen seien, diesen besonderen Moment, trotz der Herausforderungen der Pandemie, mit Familie und Freunden verbringen zu können. Mit dabei waren auch ihre geliebten Hündinnen Ella und Mabel, die als Blumenmädchen fungierten.

James' Buch widmet sich hauptsächlich seiner treuen Hündin Ella, die er als seine Rettung in schwierigen Zeiten bezeichnet. Ella spielte sogar eine entscheidende Rolle dabei, wie er Alizée kennenlernte. Neben Einblicken in seine enge Beziehung zu Ella teilt James auch persönliche Geschichten aus seiner Kindheit mit seinen Eltern Carole (69) und Michael (75) sowie seinen Schwestern Pippa (41) und Kate.

Anzeige Anzeige

Instagram / jmidy James Middleton und Alizée Thevenet, August 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / jmidy James Middleton mit seiner Familie, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige