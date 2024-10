Trotz Übergeben: Vanessa und Raúl rocken Sommerhaus-Spiel

In der vierten Folge von Das Sommerhaus der Stars kommt Vanessa Schmitt an ihre Grenzen. Während des Spiels muss die Partnerin von Raúl Richter (37) auf einer sich drehenden Platte verschiedene Gegenstände in ein Regal einsortieren. Die ständigen Umdrehungen setzen der Influencerin offenbar stark zu. "Beeil dich bitte, mir ist kotzübel", bittet sie den GZSZ-Star bereits nach kurzer Zeit und fügt hinzu: "Ich habe gerade meine Kotze geschluckt." Vanessa musste ihren Mageninhalt ganze dreimal herunterschlucken, wird bei der Verkündung der Sieger aber gebührend belohnt. "Mit sieben richtig platzierten Gegenständen haben das Spiel gewonnen: Vanessa und Raúl", verkündet Can.

Die Freude steht den beiden förmlich ins Gesicht geschrieben! Raúl verneigt sich anerkennend vor seiner Partnerin, der sofort die Tränen in die Augen schießen. "Wirklich, das ist nur wegen Vanessa", stellt der Schauspieler gegenüber der Gruppe klar. Auch die anderen Mitstreiter freuen sich für das Gewinner-Pärchen. "Wie cool, dass sich einer aus unserer Allianz gesichert hat", sprudelt es aus Gloria Glumac (32) heraus.

Nicht nur im Spiel läuft es für die beiden Sommerhaus-Stars rund, auch privat könnte es aktuell wohl kaum besser sein. Erst Mitte September verkündete Raúl in seiner Instagram-Story, dass er und Vanessa nach einigen Jahren Beziehung nun zusammenziehen. "Ich ziehe aufs Dorf, in eine Kleinstadt. Zu Vanessa in die Ecke", berichtete er und fügte hinzu: "Dort haben wir endlich mal ein gemeinsames Zuhause, weil wir seit sechs Jahren ja immer hin- und herpendeln. Jetzt haben wir ein Häuschen mit unserem Hund und einem Garten."

Anzeige Anzeige

RTL Vanessa Schmitt und Raúl Richter, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2024

Anzeige Anzeige

AEDT Raúl Richter und Vanessa Schmitt im September 2024

Anzeige Anzeige