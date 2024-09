Nach sechs Jahren: Raúl Richter zieht mit Vanessa zusammen

Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt gehen seit über sechs Jahren gemeinsam durchs Leben und ihre Beziehung musste auch den ein oder anderen Rückschlag verkraften. Jetzt blicken der GZSZ-Star und seine Partnerin aber in Richtung Zukunft. Dazu gehört natürlich auch ein gemeinsames Zuhause, was die beiden offenbar gefunden haben. "In drei Wochen ist es endlich so weit. Ich hab mich ja entschlossen, Berlin zu verlassen. Das ist für mich ein Riesenschritt. Ich ziehe aufs Dorf, in eine Kleinstadt. Zu Vanessa in die Ecke", berichtet Raúl in seiner Instagram-Story voller Vorfreude und fügt hinzu: "Dort haben wir endlich mal ein gemeinsames Zuhause, weil wir seit sechs Jahren ja immer hin und her pendeln. Jetzt haben wir ein Häuschen mit unserem Hund und einem Garten."

Das Abenteuer startet nach Raúls aktuellen Dreharbeiten. Die Partnerin des Schauspielers soll schon mitten in den Planungen stecken. "Vanessa liebt ja Einrichtungen. Ich überlasse ihr das komplett", verrät der 37-Jährige seiner Community im Netz. Die Influencerin soll die Küche bereits fertig geplant haben. Vanessa plaudert in ihrer Story noch ein wenig mehr aus dem Nähkästchen und lüftet das Einzugsdatum: "Am 1. Oktober geht es los. Raúl zieht zu mir nach Bruchsal!" Für die Blondine sei der Umzug ein großer Liebesbeweis, über den sie sich sehr freue, erzählt sie.

Vor rund zwei Jahren füllte Raúl die Schlagzeilen mit Fremdgeh-Gerüchten. Der Schauspieler gab allerdings erst im Mai dieses Jahres im Interview mit RTL zu: "Ja gut, ich bin vor zwei Jahren mal fremdgegangen." Im Juni 2022 folgte die Trennung von Raúl und Vanessa, die allerdings nur von kurzer Dauer war. Bereits im Oktober desselben Jahres feierten sie ihre Reunion. "Wie einige es schon richtig vermutet haben: Ja, wir sind wieder zusammen und ja, wir haben uns entschlossen, unserer Beziehung noch mal eine Chance zu geben", verkündete die Bruchsalerin damals in ihrer Instagram-Story.

RTL / Stefan Gregorowius "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Vanessa Schmitt und Raúl Richter

Instagram / raulrichter Raúl Richter und Vanessa Schmitt auf dem Oktoberfest 2022

