Jamie Foxx feiert ersten Live-Auftritt nach Gesundheitskrise

Jamie Foxx (56) kann nach langer Zeit wieder aus dem Vollen schöpfen. Der Schauspieler hat fast anderthalb Jahre nach seinem gesundheitlichen Rückschlag seine erste Stand-up-Performance mit Gayle King (69) gefeiert. Am vergangenen Wochenende nahm der Komiker in Atlanta sein neues Stand-up-Comedy-Special "One More Chance: An Evening with Jamie Foxx" auf. Backstage feierte er gemeinsam mit seinem Team. Jamie zeigte sich erleichtert und begeistert über den erfolgreichen Abschluss der Aufnahmen und hob die besondere Bedeutung dieses Moments für ihn hervor, wie ein Video zeigt. "Ich weiß, dass Beten hilft, und man könnte Jamie Foxx als Beweisstück A bezeichnen", erklärte auch Gayle stolz auf Instagram nach Jamies Kampf um die Gesundheit.

"Es ist eine persönliche Reise, und ich hoffe, dass ich das nie wieder durchmachen muss", deutete Jamie in dem Netflix-Special an, wie ein Ausschnitt zeigt. Im September wurde bekannt, dass er in einem Comedy-Special über seine gesundheitlichen Probleme sprechen wird. "Begleitet uns für eine unvergessliche One-Man-Show, während Jamie Foxx die Bühne betritt, um seine Reise durch eine ernste Angst um die Gesundheit zu teilen, gefüllt mit Humor, Herz und Inspiration", hieß es dazu in der Ankündigung auf Social Media. Das Ganze soll eine sehr private Ein-Mann-Show sein, in der Jamie seine schwere Zeit zusammen mit seinen Fans verarbeitet.

Was genau Jamie im vergangenen Jahr fehlte, ist nicht richtig klar. Doch um den Hollywoodstar stand es wohl überhaupt nicht gut. "Sehen Sie, im April des vergangenen Jahres hatte ich starke Kopfschmerzen. Ich bat meinen Kumpel um Advil [Schmerzmittel] und war 20 Tage lang weg. Ich kann mich an nichts erinnern", deutete der 56-Jährige im Juli in einem Video auf X an. Inzwischen soll Jamie aber wieder ganz fit sein. "Er arbeitet jetzt mit vollem Elan, lebt abstinent und genießt seine Gesundheit", erklärte ein Insider gegenüber People zur Situation des "Django"-Stars.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx im August 2023

Anzeige Anzeige