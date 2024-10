So denkt Nelly Furtado über bearbeitete Fotos von früher

In den 2000er-Jahren galt sie als einer der größten Popstars überhaupt. Seit dem Höhepunkt ihrer Karriere hat sich bei Nelly Furtado (45) aber so einiges verändert – unter anderem auch ihre Einstellung zu stark bearbeiteten Bildern von sich selbst. "Ich habe eine olivfarbene Haut, und sie haben meine Haut auf den Fotos stark aufgehellt und meine Hüften ständig abgeschnitten", erinnert sich die Sängerin im Gespräch mit People.

Abgesehen von Photoshop-Experimenten, von denen die 45-Jährige heute absolut nichts mehr hält, blickt sie zufrieden auf ihre Vergangenheit zurück. "Ich hatte immer ein so gutes Team um mich herum, das war meine Familie", schwärmt sie über die Menschen, die sie unterstützten, während Nelly mit Hits wie "I'm Like a Bird" und "Promiscuous" die Charts eroberte. "Mein Team um mich war zuverlässig und kümmerte sich wirklich um mein Wohlergehen. Bei ihnen fand ich immer den richtigen Halt", fügt die "All Good Things"-Interpretin hinzu.

Nach ihren Megaerfolgen wurde es für eine Weile ziemlich still um die Kanadierin mit portugiesischen Wurzeln. Vergangenes Jahr meldete sie sich aber zurück – mit neuer Musik im Gepäck! Mit der Single "Eat Your Man" feierte sie ihr Comeback. "Ich habe mich im letzten Jahr mit so vielen kreativen Leuten im Studio umgeben. Ich habe [...] verstanden, dass man offen sein muss, um spannend und frisch zu bleiben", erzählte sie im Gespräch mit Fault Magazine. Bei dem neuen Track handelt es sich nämlich um eine Hommage an ihre alten Songs – allerdings in einen völlig neuen Sound verpackt.

