Nelly Furtado nimmt den Sturz beim Coachella mit Humor

Nelly Furtado (45) gibt bei ihrem Auftritt auf dem diesjährigen Coachella-Festival alles! Zusammen mit dem Musikproduzenten und Songwriter Dim Dolla heizt sie dem Publikum ganz schön ein. So sehr, dass die kanadische Sängerin während ihrer Show stürzt! Als sie gerade ihren Hit "Maneater" performt, überschlägt sie sich und landet mit einem Bauchklatscher auf der Bühne. Doch davon lässt sich die Grammy-Preisträgerin nicht aus der Ruhe bringen. Schnell richtet sie sich wieder auf und setzt ihren energetischen Auftritt fort. Auch auf Instagram nimmt sie es im Anschluss mit Humor. Dort postet sie eine Story von ihrem blutigen Finger. Dazu schreibt die "I'm Like A Bird"-Interpretin scherzhaft: "Ich habe buchstäblich alles auf der Bühne gegeben.. Einschließlich meines Blutes!"

In den sozialen Netzwerken wird die 45-Jährige für ihre Gelassenheit gefeiert. "Nelly Furtado stürzt beim Coachella und trotzdem verpasst sie keine Strophe. Sie gehört einfach auf die Bühne!", lobt ein User auf X ihre Performance. "Sie hat sich einwandfrei von dem Sturz erholt", stimmt ein weiterer User zu. Auch ihr Outfit kommt bei den Fans sehr gut an. Zu ihrem Auftritt erscheint die Musikerin in einem rosafarbenen Cowgirl-Look. "Wow! Nelly sieht einfach fantastisch aus. Rosa steht ihr so gut!", lautet ein begeisterter Kommentar auf Instagram.

Als kompletten Kontrast zu dem Traum in Rosa entschied sich die Sängerin am ersten Tag des Festivals für ein Outfit ganz in Schwarz. Doch langweilig war der Look trotzdem nicht. Das Besondere: Auf ihr bauchfreies T-Shirt war ein Foto von ihrem Musiker-Kollegen Drake gedruckt. Dieser trägt auf dem Schnappschuss wiederum ein T-Shirt mit der Aufschrift: "Nelly Furtado". "Nelly trägt Drake, während Drake Nelly trägt", fasst ein Nutzer den Look der Sängerin amüsiert auf Instagram zusammen.

Instagram / nellyfurtado Nelly Furtado, Sängerin

Instagram / nellyfurtado Nelly Furtado, Musikerin

