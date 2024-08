Diese Sache lernte Nelly Furtado von ihrer Tochter Nevis

Nelly Furtado (45) ist nicht nur eine bekannte Musikerin, sondern auch Mama von drei Kindern. Mit ihrem Familienleben geht die Sängerin für gewöhnlich allerdings eher privat um. Nun plaudert sie aber aus dem Nähkästchen – Nelly hat von ihren Kids einiges lernen können, was die sozialen Medien anbelangt. "Ich war zu der Zeit ziemlich ahnungslos, was das anbelangte, weil ich zu Hause bei den Babys war und mit anderen Dingen beschäftigt war", erklärt sie gegenüber E! News und fügt noch hinzu: "Als meine Musik auf TikTok viral ging, war meine älteste Tochter nur 16 oder 17 Jahre alt." Nevis (20) habe ihrer berühmten Mama schließlich gezeigt, wie sie ihr erstes Video auf der Plattform hochlädt.

Dank der Unterstützung ihrer Tochter hat Nelly die sozialen Medien genutzt, um ihr musikalisches Schaffen einer jüngeren Zielgruppe zugänglich zu machen. Dadurch konnte die Sängerin ihre alten Hits erneut populär machen und gleichzeitig eine Brücke zu neuen musikalischen Projekten schlagen – die stehen immerhin bereits in den Startlöchern. Auch dort wirkte Nevis mit – sie half Nelly bei der Auswahl der Songs für ihr neues Album "7", das am 20. September erscheinen wird.

Besonders stolz zeigte sich Nelly auch über die Unterstützung ihrer Tochter bei ihrem berühmten Tiny-Desk-Auftritt, den diese im Internet organisiert hatte. In "This Morning" erzählte die Sängerin vor wenigen Wochen: "Das ist eine sehr coole Akustiksache, die viele Musiker machen." Außerdem habe Nevis ihr während der Studioaufnahmen für das Album tatkräftig zur Seite gestanden. "Sie kam mit mir ins Studio, als ich noch ganz am Anfang stand", erinnerte sich Nelly. Gemeinsam haben Mutter und Tochter drei Jahre an dem neuen Album gearbeitet, das nun endlich in wenigen Wochen das Licht der Musikwelt erblicken wird.

Getty Images Nelly Furtado, Sängerin

Instagram / nellyfurtado Nevis Gahunia mit ihrer Mutter Nelly Furtado, im April 2024

