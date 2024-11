Darum genießt es Nelly Furtado total, mit 45 Single zu sein

Nelly Furtado (45), die berühmte kanadische Sängerin und dreifache Mutter, genießt derzeit ihr Single-Dasein in ihren 40ern in vollen Zügen – und dabei entdeckt die "Maneater"-Interpretin die Welt des Datings neu. In einem offenen Gespräch im Podcast "Call Her Daddy" erzählte sie, wie viel Spaß es ihr derzeit macht, wieder auf Dates zu gehen. "Es macht so viel Spaß zu daten. Ich liebe es", gab Nelly freudig zu. Es sei eine "sehr lustige Zeit" in ihrem Leben, fügte die Musikerin zudem hinzu.

Derzeit blüht Nelly in Sachen Dating so richtig auf – in ihrer Vergangenheit konnte sie das nie, da sie immer in festen Beziehungen war. "In meinen 20ern war ich nie wirklich Single. Ich war immer in Beziehungen", erklärte die "Say It Right"-Sängerin und betonte: "Ich war den Großteil meiner 20er und 30er in Langzeitbeziehungen. Erst in letzter Zeit, also in den letzten paar Jahren, bin ich wieder Single." Trotz dessen, dass Nelly Spaß am Daten hat, seien ihre vorherigen Trennungen immer sehr schmerzhaft für sie gewesen.

In der Vergangenheit war Nelly sogar bereits verheiratet. Von 2008 bis 2016 ging sie mit dem Produzenten Demacio Castellon durchs Leben. Mit ihrem Ex, dem Rapper Jerry, durfte sie sogar ihre zwei jüngeren Kinder, deren Namen sie geheim hält, auf der Welt begrüßen. Zudem hat sie aus der Beziehung mit dem Komponisten Jasper Gahunia ihre ältere Tochter namens Nevis Gahunia.

Anzeige Anzeige

Instagram / nellyfurtado Nelly Furtado, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Nelly Furtado bei den MTV Video Music Awards 2023

Anzeige Anzeige