Nelly Furtados Tochter Nevis hilft ihr bei ihrem neuen Album

Endlich ist es so weit: Nelly Furtado (45) bringt neue Musik raus! Insgesamt sieben Jahre sind seit ihrem letzten Album ins Land gezogen. Die Sängerin ist aber nicht allein dafür verantwortlich, dass sich Fans auf brandneue Hits freuen dürfen – sie bekam Unterstützung von ihrer Tochter Nevis Gahunia (20)! Die ist auch gleichzeitig die Assistentin ihrer berühmten Mama. "Sie kam mit mir ins Studio, als ich noch ganz am Anfang stand. Ich habe drei Jahre an diesem neuen Album gearbeitet", erklärt Nelly bei "This Morning". Alle Infos zu der Zusammenarbeit des Mutter-Tochter-Gespanns gibt es im Promiflash-Video!



