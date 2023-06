Nelly Furtado meldet sich mit erstem Song seit sechs Jahren!

Die Fans freuen sich! Nelly Furtado (44) hatte mit Songs wie "Maneater" oder "Say It Right" in den 2000er-Jahren große Erfolge verbuchen können. Doch dann war es lange Zeit still um die kanadische Musikerin geworden. Vor Kurzem verkündete die Brünette dann, dass sie endlich wieder neue Musik veröffentlichen wird. Nun ist es so weit und die Sängerin hält ihr Versprechen: Nelly meldet sich mit ihrer Single "Eat Your Man" zurück!

Das Lied hat es wohl so richtig in sich und die 44-Jährige demonstriert in dem Stück ihre Dominanz über einen Mann. Sie singt: "Ich esse deinen Mann, verschlinge ihn im Ganzen. Ich lecke meine Finger, ich habe die Kontrolle." Der Song scheint eine Hommage an ihre vergangenen Hits zu sein und Nelly bezieht sich auf Songs wie "I'm Like A Bird" oder "Maneater". Auch äußert die Kanadierin musikalisch: "Ich sage es richtig, nun mache was ich sage. Lass den Druck in deine Venen fließen. Blut auf dem Boden, ich befördere den Schmerz."

Vor wenigen Tagen verkündete die "All Good Things"-Interpretin bereits, dass sie neue Musik für ihre Fans geplant hatte. Im Talk mit Fault Magazin schilderte sie: "Ich habe mich im letzten Jahr mit so vielen kreativen Leuten im Studio umgeben. Ich habe [...] verstanden, dass man offen sein muss, um spannend und frisch zu bleiben." Nellys oberstes Ziel sei stets, in ihrem musikalischen Output kreativ zu bleiben.

Anzeige

Getty Images Nelly Furtado im Jahr 2016

Anzeige

Getty Images Nelly Furtado, Sängerin

Anzeige

Getty Images Nelly Furtado im Jahr 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de