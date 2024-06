Nelly Furtados Tochter Nevis half ihrer Mama bei neuem Album

Nelly Furtado (45) bringt nach rund sieben Jahren ein neues Album auf den Markt. Bei der Arbeit an diesem hat ihr ihre Tochter Nevis unter die Arme gegriffen. Das plaudert die Sängerin in der Fernsehsendung "This Morning" aus. "Nevis organisierte meinen Tiny-Desk-Auftritt im Internet. Das ist eine sehr coole Akustiksache, die viele Musiker machen", verrät die gebürtige Kanadierin und fügt hinzu: "Sie kam mit mir ins Studio, als ich noch ganz am Anfang stand. Ich habe drei Jahre an diesem neuen Album gearbeitet."

Dass sie Unterstützung ihrer Tochter bekommt, merkte Nelly bereits in einem früheren AP-Interview an. "Sie ist jetzt eine Kollegin von mir. Sie hilft mir und ist sehr kreativ!", schwärmte die Mutter von ihrem Kind. Gemeinsam besuchte das Duo im vergangenen Jahr sogar die MTV Video Music Awards. "Heute Abend ist meine 19-Jährige meine Begleitung. Es ist ihre allererste Preisverleihung", erklärte die 45-Jährige.

Zuletzt konnten Fans Nelly beim diesjährigen Coachella-Musikfestival bewundern. Dort gab die "Maneater"-Interpretin ihr musikalisches Talent zum Besten. Ganz ohne Probleme verlief ihr Auftritt jedoch nicht: Die Grammy-Preisträgerin stürzte auf der Bühne! Aufhalten ließ sich die Beauty aber trotzdem nicht und machte unbeirrt weiter. Auf Instagram teilte die Songwriterin später ein Foto ihres blutigen Daumens und nahm das Ganze eher gelassen.

TikTok / nellyfurtadoofficial Nelly Furtado und ihre Tochter Nevis, 2020 auf TikTok

Instagram / nellyfurtado Nelly Furtado beim Coachella 2024

Wusstet ihr, dass Nellys Tochter ebenfalls in der Musikbranche tätig ist? Ja! Das wusste ich bereits. Nee, das ist mir neu gewesen. Ergebnis anzeigen



