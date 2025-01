Kurvig im Bikini: Nelly Furtado ruft zu mehr Selbstliebe auf

Seit vielen Jahren steht Nelly Furtado (46) schon im Rampenlicht. Doch wie sie jetzt auf Instagram preisgibt, hat sie besonders in den vergangenen zwölf Monaten wirklich verstanden, wie viel Druck ihr Job auf ihr Äußeres ausübt. Im neuen Jahr hat sie genug davon – das erklärt sie mit einem neuen Beitrag auf der Plattform. Darauf zeigt sie sich ganz natürlich und in voller Pracht. Stolz posiert sie in einem niedlichen neonorangenen Bikini für ihre Kamera und schreibt zu den Fotos: "Meine Neujahrsbotschaft für das Jahr 2025 lautet: Drücke dich frei aus, feiere deine Individualität und sei dir bewusst, dass es vollkommen in Ordnung ist, mit dem, was du im Spiegel siehst, zufrieden zu sein, und dass es auch in Ordnung ist, etwas anderes zu wollen."

Auf einem zweiten Foto dreht sie sich um und zeigt mit Freude einen blauen Fleck an ihrem Oberschenkel und Besenreiser an ihrem Po. Ihr Bauch ist nicht superflach und sie hat eine ganz normale Taille. Dass sie für Events und Auftritte dennoch irgendwie dünner aussieht, liegt nicht etwa an Photoshop oder irgendwelchen Schönheitsoperationen. "Für alle, die es interessiert, ich hatte nie irgendwelche Operationen oder Vergrößerungen im Gesicht oder am Körper", erklärt sie und fügt hinzu: "Manchmal verwendet mein Visagist auf dem roten Teppich oder bei Fotoshootings Gesichtstape, um meinen Augen, meiner Haut und meinem Make-up mehr Ausdruck zu verleihen. Manchmal verwendet mein Stylist auch Body-Tape, um mir verschiedene Silhouetten und einen bestimmten Look zu verleihen." Genauso wie im Gesicht würde sie außerdem auch manchmal Make-up am Körper tragen.

Schon oft hat Nelly Furtado sich dafür ausgesprochen, den eigenen Körper so zu lieben, wie er ist. Im Oktober erinnerte sich die "I'm Like a Bird"-Sängerin an den Beginn ihrer Karriere zurück. Besonders in den frühen 2000ern herrschte in Hollywood ein sehr striktes Schönheitsideal. "Ich habe eine olivfarbene Haut, und sie haben meine Haut auf den Fotos stark aufgehellt und meine Hüften ständig abgeschnitten", erzählte sie gegenüber People. Das war nicht richtig und machte Nelly wirklich wütend. "Man muss in dieser Industrie ein gewisses Selbstbewusstsein haben. Ich denke, das ist wichtig, um sich in der Branche zurechtzufinden", empfand sie schon damals.

Anzeige Anzeige

Instagram / nellyfurtado Nelly Furtado, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nellyfurtado Nelly Furtado, Musikerin

Anzeige Anzeige