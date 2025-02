Fans zerreißen Nelly Furtados Video mit Harry und Meghan

Im Rahmen der frisch gestarteten Invictus Games traf Nelly Furtado (46) auf Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) – und offenbar verstand sich das Trio auf Anhieb. Stolz teilt die Sängerin ein Video auf Instagram, auf dem sie mit Meghan in die Kamera lacht und Harry für einen lustigen Moment sorgt, indem er hinter ihnen durchs Bild läuft. "Sie sind wunderschön, das ist sicher", schreibt Nelly dazu. Die User im Netz stimmen dem offenbar nicht ganz zu. Viele Kommentare zerreißen den Post regelrecht. "Mehr als zum Kotzen", meint ein Nutzer hart. Ein anderer empfiehlt: "Nelly, du solltest nicht mit ihnen rumhängen. Du bist viel stilvoller als sie. Ernsthaft." Viele drohen auch, der "I'm Like A Bird"-Interpretin zu entfolgen: "Ich folge dir nicht mehr. Meghan und Harry sind eine Schande."

Dem stimmen nicht alle Fans zu. Manchen gefallen die drei gut: "Ich liebe jeden in diesem Video! Invictus ist ein so großartiges Ereignis." Und auch Nelly scheinen die negativen Kommentare herzlich egal zu sein – ihr ist anzusehen, dass sie Spaß an dem Treffen mit Harry und Meghan hatte. Primär geht es allen Beteiligten auch eher darum, die Werbetrommel für die Invictus Games zu rühren. Die wurden vergangenen Samstag in Kanada eröffnet. Als großer Musik-Act stand auch Nelly auf der Bühne. Im Netz bedankte sie sich für die Ehre, auftreten zu dürfen: "Ich hatte so viel Spaß, die Performance für die Eröffnungszeremonie der Invictus Games zusammenzustellen. [...] Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer – danke, dass ihr euer Licht mit uns allen teilt."

Die Invictus Games sind Harrys absolutes Herzensprojekt und umfassen eine Art Olympische Spiele für ehemalige Soldaten und Kriegsinvalide. Als ehemaligem Soldaten bedeutet das dem jüngeren Sohn von König Charles (76) eine Menge. Unterstützung bekommt er dabei von seiner Frau. Meghan begleitet ihn regelmäßig zu den Veranstaltungen im Rahmen der Spiele und hielt auch bei der Eröffnungsfeier eine kleine Rede, in der sie ihren Gatten ankündigte. "Es ist mir eine Freude und eine Ehre, Ihnen meinen Ehemann, den Gründer der Invictus Games, vorzustellen", soll sie laut People mit einem strahlenden Lächeln gesagt haben.

Getty Images Nelly Furtado bei der Eröffnung der Invictus Games in Vancouver, 2025

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

