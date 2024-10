Fiona Erdmann kann ihre Schwangerschaft richtig genießen

Fiona Erdmann (36) erwartet derzeit ihr drittes Kind. Das läuft für die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit offenbar richtig gut. Auf Instagram gibt sie ein positives Update: "Schwanger zu sein ist so ein unbeschreibliches Gefühl [...]. Ich bin übrigens wirklich gerne schwanger und muss auch sagen, dass ich keine großartigen Einschränkungen in der Schwangerschaft merke. Fühle mich zum Glück echt fit. Hatte nur in den ersten zwei bis drei Wochen etwas Müdigkeit", erklärt Fiona.

Die Influencerin wirkt richtig glücklich, dass sie wieder ein Baby bekommt. "Jeder Tritt, jede Bewegung, die ich spüre, ist magisch und bringt mich unserem kleinen Wunder ein wenig näher... Ich bin unglaublich dankbar, dass ich dieses Gefühl noch einmal erleben darf und habe so viel Liebe in mir", schwärmt Fiona weiter in ihrem Post. Auf dem dazugehörigen Foto ist sogar schon ein deutlicher Babybauch zu erkennen.

Fiona und ihr Mann Mou haben sich schon länger ein Geschwisterchen für ihre Kinder Leo und Neyla gewünscht. Im Januar dieses Jahres mussten sie allerdings eine Fehlgeburt verkraften. Danach musste die Influencerin erst einmal einen Schritt zurückgehen. "Als wir im Januar das Kind verloren haben, hat unsere Frauenärztin gesagt, dass wir mindestens drei Monate warten müssen, bis eine Schwangerschaft überhaupt risikofrei ablaufen kann", erinnerte sich Fiona im Promiflash-Interview.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im September 2024

Getty Images Fiona Erdmann, Model

