Keke Palmer startet mit Sohn Leo offiziell die Gruselsaison

Keke Palmer (31) hat die gruseligste Zeit des Jahres offiziell eingeläutet – und das natürlich mit ihrem süßen Sohn Leo im Schlepptau. Die beiden genossen einen familienfreundlichen Abend bei "Nights of the Jack", einem Halloween-Event in Calabasas, das sowohl für Groß als auch Klein jede Menge Spaß bot. Auf Instagram teilte Keke begeistert die Highlights des Ausflugs – von beeindruckenden Kürbisinstallationen über leckeres Essen bis hin zur festlichen Atmosphäre, die den perfekten Mix aus Grusel und Spaß versprach. "Es ist ideal für Familien, weil es in das Gruselige einführt, ohne jemandem direkt Angst einzujagen", schrieb die "Shrink"-Darstellerin zu ihren fröhlichen Schnappschüssen.

Der Abend schien für Keke genau zum richtigen Zeitpunkt zu kommen, nachdem ihre Woche offenbar alles andere als entspannt verlaufen war. Sie gab offen zu, dass ihr vollgepackter Terminkalender sie in den vergangenen Tagen ziemlich ausgelaugt hatte. Doch gerade diese Momente mit ihrem kleinen Leo erinnerten die Emmy-Preisträgerin daran, was wirklich zählt: "Familie und Gemeinschaft". "Ich war so müde und dann erinnern mich Nächte wie diese daran, worum es eigentlich geht und wie anstrengend es manchmal ist. Aber das ist es nicht immer [...] und es ist jede Mühe wert", fügte sie ihrem Post hinzu.

Obwohl die gemeinsame Zeit mit ihrer Familie für Keke eine willkommene Abwechslung ist, hat sie mit Söhnchen Leo scheinbar alle Hände voll zu tun. Ihr unabhängiger Mini-Me hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, die Welt auf eigene Faust zu entdecken. "Mein Sohn ist sehr selbstständig, und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich ziemlich anhänglich bin", verriet die "Hustlers"-Darstellerin Us Weekly. Zudem zeigt Leo, der eigentlich Leodis heißt, wie sehr er seine eigene Freiheit schätzt: "Wenn er Lust hat, lässt er sich küssen, aber sobald er genug hat, geht er wieder seinem eigenen Ding nach." Vater des Kleinen ist übrigens Kekes Ex-Freund Darius Jackson, von dem sie sich kurz nach der Geburt trennte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keke Palmer, 2024

Anzeige Anzeige

Twitter / KekePalmer Keke Palmer, Darius Jackson und ihr gemeinsamer Sohn Leodis, März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige