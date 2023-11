Aus offiziell? Keke Palmer erwirkt einstweilige Verfügung

Ist Keke Palmer (30) und Darius Jacksons Trennung damit offiziell? Die Schauspielerin und der Footballer sind im Februar dieses Jahres Eltern eines gemeinsamen Sohnes geworden. Doch nicht mal ein halbes Jahr nach der Geburt häuften sich die Vermutungen, dass sich das Paar getrennt habe. Weder Keke noch Darius haben sich persönlich dazu geäußert. Die Sängerin hatte jedoch bereits das alleinige Sorgerecht für ihr Kind beantragt. Nun hat sie auch eine einstweilige Verfügung gegen Darius erwirkt!

Wie Radar Online berichtet, dürfe sich Darius Keke und ihrem acht Monate alten Sohn nur bis auf 100 Yard, also etwas 91 Meter, nähern. Außerdem sei der Sportler angehalten, sofort alle Waffen in seinem Besitz den Strafverfolgungsbehörden zu übergeben. Keke habe bis auf weiteres das alleinige Sorgerecht für ihren Sohn. Am 5. Dezember soll eine Anhörung stattfinden, bei der diese Anordnung dauerhaft in Kraft treten könnte.

Keke hatte Darius vorgeworfen, sie während der Beziehung missbraucht zu haben. Außerdem gab sie an, dass er eine Handfeuerwaffe besitzt. Der 30-Jährige soll ihr gedroht haben, sich mit der Pistole umzubringen, wenn sie ihn verlasse.

Getty Images Keke Palmer im Juni 2023 in New York City

Twitter / KekePalmer Keke Palmer, Darius Jackson und ihr gemeinsamer Sohn Leodis, März 2023

Getty Images Darius Jackson und Keke Palmer, Oktober 2021

