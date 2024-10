LeBron James denkt an Herzstillstand seines Sohnes zurück

Vergangenes Jahr erlebten LeBron James (39) und seine Familie einen schrecklichen Moment: Bronny, der Sohn des Basketballspielers und seiner Frau Savannah (38), erlitt während des Basketballtrainings einen Herzstillstand, konnte aber wiederbelebt werden. In der neuen Netflix-Dokumentation "Starting 5" spricht das Paar jetzt öffentlich über dieses emotionale Ereignis. "Am Ende des Tages ging es nur darum, einander zu unterstützen und unglaublich dankbar für das Ergebnis zu sein", erklärt die 38-Jährige unter Tränen. Die größte Sorge ihres Nachwuchses sei jedoch gewesen, wann er wieder zurück aufs Spielfeld könne. "Es ist verrückt mit Kindern, wenn sie etwas lieben und wollen, ist das alles, was zählt", offenbart der NBA-Star.

In der Serie besucht LeBron gemeinsam mit seiner Mutter Gloria die einstige Universität seines Sprösslings, wo sie auf Erin treffen, ein Mitglied des medizinischen Personals, das sofort reagierte, als Bronny zusammenbrach. Die Aufnahmen zeigen, wie der Los-Angeles-Lakers-Spieler Erin umarmt – und sie als "Lebensretter" bezeichnet, bevor er sich bei dem ganzen Team bedankt. "Sie sind der Grund, warum Bronny jetzt lebt, lächelt und gedeiht und das tut, was jeder 19-Jährige tun sollte, nämlich seinen Traum zu leben", betont er.

Der Vorfall ereignete sich im Juli 2023. Damals berichtete TMZ, Bronny sei durch das medizinische Personal an der University of Southern California behandelt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Kurze Zeit später wurde klar, wie es zu dem Herzstillstand des jungen Basketballers kommen konnte: Er leidet an einem angeborenen Herzfehler. Seine Ärzte erläuterten jedoch, dieser könne gut behandelt werden. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass sich Bronny vollständig erholt und in naher Zukunft zum Basketball zurückkehren kann", hieß es in einem Statement der Familie. Und damit sollten sie recht haben – mittlerweile wurde der inzwischen 20-Jährige nämlich vom Team seines Papas gedraftet und steht gemeinsam mit LeBron auf dem Basketballfeld.

Getty Images Bronny und LeBron James, Januar 2024

Getty Images Bronny und LeBron James während eines Los-Angeles-Lakers-Spiels, Oktober 2024

