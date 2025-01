Mit Sohn Bronny zu spielen ist für LeBron James das Größte

LeBron James (40), Basketballstar und Ikone der Los Angeles Lakers, hat erklärt, dass sein größtes Glück für ihn nicht etwa in seinen sportlichen Erfolgen liege, sondern darin, mit seinem ältesten Sohn Bronny James in der NBA gespielt zu haben. Er und sein 20-jähriger Sprössling standen im Oktober 2024 als erstes Vater-Sohn-Duo jemals gemeinsam auf dem Basketballfeld der Topliga. "In der Lage zu sein, in dieser Liga zu spielen, und das auch noch an der Seite von Bronny, das ist eine der größten Errungenschaften und wahrscheinlich die Nummer 1, die ich je erreichen konnte", schwärmt LeBron im Podcast "New Heights" von Jason (37) und Travis Kelce (35).

LeBron gestand, dass ihm der gemeinsame Sport jetzt ermögliche, Momente nachzuholen, die er während der Kindheit seines Sohnes verpasst habe, als er selbst für die NBA viel reisen musste. "Jetzt kann ich ihn jeden Tag sehen und bei dem Prozess beobachten, wie er sich zu dem entwickelt, was er sein möchte", erklärte LeBron. Für Bronny sei die Basketballkarriere trotz der großen Erwartungen, die Fans aufgrund seines Vaters an ihn haben, ein wahr gewordener Traum. Nach einem medizinischen Notfall im Jahr 2023, als Bronny bei einem Training einen Herzstillstand erlitt, sei er trotzdem fest entschlossen geblieben, seine Leidenschaft weiterzuverfolgen, wie sein Vater berichtete.

Neben Bronny hat der 40-Jährige noch zwei weitere Kinder: Sohn Bryce und Tochter Zhuri (10), die er mit seiner langjährigen Partnerin Savannah gemeinsam großzieht. In Interviews spricht LeBron oft voller Stolz von seinen Kindern – vor allem davon, wie Bronny trotz des Drucks und der ständigen öffentlichen Aufmerksamkeit einen starken und authentischen Charakter bewahrt. "Er ist einfach ein großartiges Kind", schwärmte der Familienvater im Podcast.

Getty Images LeBron James bei einem Basketballspiel in L.A. im März 2020

Getty Images LeBron James und Ehefrau Savannah

