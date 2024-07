Bronny und LeBron James spielen bald zusammen in der NBA!

LeBron James (39) hat seinem Sohn Bronny James große Fußstapfen hinterlassen. Der Sohn des Basketballstars wurde gerade von den Los Angeles Lakers gedraftet und darf in der kommenden Saison für das Team, bei dem auch sein Papa unter Vertrag ist, auf dem Platz stehen. Obwohl sie damit Geschichte als erstes Vater-Sohn-Duo in der NBA schreiben, scheint das Nachwuchstalent nicht besonders nervös zu sein. "Ich habe mein ganzes Leben lang mit solchen Dingen zu tun gehabt. Es ist nichts Besonderes. Der Druck ist sicher stärker, aber ich kann das durchstehen", verrät er gegenüber People.

Dem 19-Jährigen sei es wichtig, seinen eigenen Weg zu gehen. Im Gespräch mit dem Magazin stellt er klar: "Ich habe ehrlich gesagt nie wirklich daran gedacht, dass ich mit meinem Vater spielen würde. Das war nicht mein Hauptanliegen." Bis vor Kurzem war gar nicht sicher gewesen, ob LeBron bei den Lakers bleiben würde. Doch, wie unter anderem CBS Sports berichtete, hat sich die Basketballlegende nun entschieden zu verlängern. Sein neuer Vertrag wird über zwei Jahre laufen und ihm stolze 96 Millionen Euro einbringen.

Dass Bronny es bis in die Profiliga des Basketballs geschafft hat, ist keine Selbstverständlichkeit. Vor etwa einem Jahr hatte der Promi-Sohn beim Training einen Herzstillstand erlitten und war ins Krankenhaus eingeliefert worden. Erst knapp fünf Monate später durfte der damalige Student wieder für seine Uni auf dem Platz stehen. In der anschließenden Pressekonferenz zeigte er sich sehr erleichtert. "Ich möchte mich einfach bei allen bedanken, die mir in dieser Situation geholfen haben", erklärte er, wie ein Video auf X zeigte.

Anzeige Anzeige

Getty Images LeBron James, NBA-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Bronny James, Basketballstar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Bronny wird so erfolgreich wie sein Papa LeBron? Ja! Er hat das Zeug dazu. Nee. Ich glaube nicht, dass er so talentiert ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de