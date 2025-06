LeBron James spricht offen über seine Psyche und Therapie

LeBron James (40), der als einer der größten Basketballspieler aller Zeiten gilt, hat auf Instagram einen Einblick in seine mentale Reise gewährt. Am Montag, den 2. Juni, schrieb der "King James", wie er oft genannt wird, in seiner Story über die Bedeutung von Therapie in seinem Leben: "Therapie hat mir gezeigt, wie ich mich öffnen kann! Sie hat mir auch gezeigt, wie ich mir über Kleinigkeiten keine Gedanken mache." Während seines Urlaubs in der Offseason postete er zudem Bilder und Videos von sich beim Golfspielen an einer malerischen Küstenkulisse. Der dreifache Familienvater nutzt diese Zeit für Erholung und Reflexion, nachdem er mit seinem Team, den Los Angeles Lakers, am 1. Mai aus den NBA-Playoffs ausgeschieden war.

LeBron, der sich seit Jahren für mentale Gesundheit einsetzt, steht offen zu seinem Engagement, sowohl für sich selbst als auch für andere. Schon 2018 zeigte er seine Unterstützung, als sein ehemaliger Teamkollege Kevin Love (36) seine Erfahrungen mit Angststörungen öffentlich machte. "Du hast heute vielen Menschen geholfen", sagte LeBron damals im Mannschaftsbus zu Love und drückte ihm damit seine Wertschätzung aus. Dieser Moment ist Kevin bis heute präsent, wie er in einem Interview mit der Today-Show beschrieb: "Es war ein starkes Zeichen, dass er hinter mir steht." Auch in den sozialen Medien teilt LeBron immer wieder Botschaften, die Menschen ermutigen sollen, über ihre Gefühle zu sprechen und für ihre mentale Gesundheit einzustehen.

Abseits des Basketballfeldes genießt LeBron die Zeit mit seiner Familie und pflegt seinen unternehmerischen Geist. Der Sportler, der bereits seit 22 Jahren in der NBA aktiv ist, ist längst mehr als nur ein Athlet. Seine Offenheit für Themen wie mentale Gesundheit zeigt auch eine persönliche Seite, die weit über seinen Erfolg auf dem Spielfeld hinausgeht. Der mehrfach ausgezeichnete Basketballstar hat in Interviews immer wieder betont, wie wichtig ihm ein harmonisches Familienleben und die Erziehung seiner drei Kinder sind. Für seine Fans und Nachfolger setzt er ein Beispiel, wie man Stärke durch Offenheit und Selbstfürsorge finden kann.

Getty Images LeBron James, Basketballer

Getty Images LeBron James mit seiner Familie, Juli 2023

