Ehrenvorsitzender LeBron James sagt Met Gala kurzfristig ab

Bei der Met Gala 2025 in New York City kam es überraschend zu einer Welle von Absagen prominenter Gäste – und das nur wenige Stunden vor dem Start des größten Mode-Events des Jahres. Besonders ins Gewicht fiel die kurzfristige Abmeldung von LeBron James (40), der als einer der Ehrenvorsitzenden des Abends angekündigt war. Über X teilte der Basketballstar am Montag seine Enttäuschung mit: "Ich werde heute Abend leider nicht an der Met Gala in New York teilnehmen können, auch wenn mir viele Leute geschrieben und gratuliert haben! Es tut mir weh, ein so historisches Ereignis zu verpassen."

Der Grund für sein Fernbleiben ist eine Knieverletzung, die er sich gegen Ende der Spielsaison zugezogen habe. Seine Ehefrau Savannah James werde ihn allerdings bei der Gala vertreten und voller Stolz "die Stellung halten", wie LeBron schwärmte. Der Profisportler ist nicht der einzige Superstar, der dieses Jahr kurzfristig passen musste – neben ihm sagten weitere A-Promis ihre Teilnahme ab. So fehlten unter anderem Jennifer Lopez (55) und Sarah Jessica Parker (60).

Dass große Namen der Met Gala den Rücken kehren, ist keine Seltenheit. Bereits im vergangenen Jahr hatte Model Naomi Campbell (54) öffentlich verkündet, dass sie die berühmte Modenacht nie wieder besuchen möchte – die Aufregung und der strenge Dresscode seien ihr schlicht zu viel geworden. Im Nachgang kam es sogar zu einem öffentlichen Schlagabtausch mit Anna Wintour (75), der prägenden Chefredakteurin der amerikanischen Vogue und Gastgeberin der Met Gala. Anna stichelte bei der Verleihung eines Modepreises gegen Naomis Unpünktlichkeit, woraufhin Naomi vor Publikum konterte – ein Eklat, der auch in den sozialen Netzwerken für Furore sorgte.

Getty Images Savannah James bei der Met Gala 2025

Getty Images Naomi Campbell, Supermodel

