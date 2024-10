Nach Trennung: Christina Hall verkauft Tennessee-Anwesen

Anfang dieses Jahres trennte sich Christina Hall (41) von ihrem Noch-Ehemann Joshua Hall. Vor wenigen Monaten gab sie bekannt, die Scheidung eingereicht zu haben. Nun verkündet sie eine weitere Veränderung in ihrem Leben: Die TV-Bekanntheit möchte Leiper's Fork – ihr millionenschweres Anwesen in Tennessee – verkaufen. In ihrer Instagram-Story bewirbt sie den Verkauf des Hauses – und schießt dabei gegen ihren Ex: "Ich schätze, Leiper's Fork muss bald aus deiner Biografie verschwinden. [...] Zeit, in die Realität zurückzukehren." Auf Joshuas Instagram-Profil erwähnt er den Namen des Anwesens, was den Anschein erwecken könnte, er sei Miteigentümer. Die Blondine kaufte es allerdings schon vor der Beziehung der beiden und ist somit die alleinige Besitzerin.

Es ist offensichtlich, dass Christina ihren Ex in dem Statement nicht gut darstellt – sie bezeichnet ihn indirekt als Schmarotzer. "Weißt du noch, als du sagtest, du würdest mich oder meine Kinder nie bestehlen und du wärst einfach nur glücklich in einem Van und mit deinem Hund?", spricht sie ihn direkt an. "Ich schätze, die Pläne haben sich geändert. Alles dreht sich darum, alles zu nehmen, was du kriegen kannst", schießt die Moderatorin hinterher. Sie wirft Joshua vor, er würde "sie und ihre Familie bestehlen", indem er eine "obszöne Menge an Geld" von ihr verlange, was sie hinsichtlich ihrer kurzen Ehe für nicht gerechtfertigt halte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Christina und der Immobilienmakler sich seit ihrer Trennung öffentlich wegen Geld anfeinden. Die Finanzen schienen schon immer ein Thema zwischen ihnen zu sein – trotzdem verzichtete die 41-Jährige bei der Hochzeit auf einen Ehevertrag. Eine Entscheidung, die sie nun anscheinend bereut. "Christina arbeitet hart und ist erfolgreich. Sie hatte das Gefühl, dass Josh nicht genug zum Haushalt beiträgt", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Dennoch kam das Scheidungsvorhaben genauso plötzlich wie ihre Hochzeit: Im Jahr 2022 und damit nur wenige Monate nach Christinas Scheidung von Ant Anstead (45), gaben sich die beiden heimlich das Jawort.

Instagram / unbrokenjosh Joshua und Christina Hall

Instagram / thechristinahall Christina Hall, Unternehmerin

