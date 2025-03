Christina Haack fühlt sich von Ex-Mann Joshua Hall abgezockt

Die TV-Immobilieninvestorin Christina Haack (41) spricht in der neuesten Folge ihrer Renovierungsshow "The Flip Off" offen über die Probleme rund um ihre Trennung von Joshua Hall. Während eines Gesprächs mit ihrer Freundin Cassie offenbart die Social-Media-Ikone, dass sie keine Ehevereinbarung mit ihrem Ex getroffen habe – ein fataler Fehler, den sie nun bitter bereue. Joshua, der ebenfalls als Makler tätig ist und im Juli 2024 die Scheidung einreichte, fordere laut Christina unverschämte finanzielle Beträge. "Er will sich mit meinem Geld zur Ruhe setzen", erklärt sie und gibt zu: "Ich wünschte, ich hätte einen Ehevertrag gemacht oder besser – ihn gar nicht erst geheiratet."

Doch es ist nicht nur der finanzielle Aspekt, der Christina aktuell zu schaffen macht: Joshua würde Besitzansprüche auf Gegenstände erheben, die vor der Ehe ihr gehört hätten – darunter von ihr geliebte Quads und andere Fahrzeuge aus ihrem Anwesen in Tennessee. "Er denkt, das alles gehört ihm, obwohl ich es Jahre vor der Hochzeit gekauft habe", sagt sie resigniert. Zuvor hatte die 41-Jährige bereits den Verdacht geäußert, dass ihr Ex-Mann sie beklaut habe. Joshua seinerseits wies die Vorwürfe in einer mittlerweile gelöschten Instagram-Story zurück und sprach von "unnötigem Drama".

Christina, die zuvor mit Tarek El Moussa (43) und Ant Anstead (45) verheiratet war, hat sich in ihrer Show bereits mehrfach über die Herausforderungen ihrer gescheiterten Beziehungen geäußert. Ihre dritte Ehe scheint für sie jedoch ein besonders lehrreicher Fehler gewesen zu sein. Auch Freundin Cassie betont, kein Verständnis für Joshuas aktuelle Forderungen zu haben – schließlich sei die Ehe kinderlos geblieben und hätte nur wenige Jahre gehalten. In Christinas Privatleben geht es aber abseits des Scheidungsdramas offenbar wieder aufwärts: Sie ist inzwischen mit Geschäftsmann Christopher Larocca glücklich liiert.

Anzeige Anzeige

Instagram / christinahaack Christina Haack und ihr Partner Christopher Larocca, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / thechristinahall Christina Haack im November 2020

Anzeige Anzeige