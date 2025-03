Christina Haacks Ex "wandert" in ihrer Nachbarschaft herum

Christina Haack (41) und ihr Ex-Mann Joshua Hall sorgen auch nach ihrer Trennung für Schlagzeilen. Wie die Reality-TV-Darstellerin kürzlich in der Radioshow "Jeff Lewis Live" erzählte, sei Joshua immer wieder in ihrer Nachbarschaft in Newport Beach, Kalifornien, gesichtet worden – offenbar bei ausgedehnten Spaziergängen. Besonders brisant: Joshua lebt mittlerweile in Tennessee und hat laut Christina keinen Grund, sich regelmäßig in ihrer Nähe aufzuhalten. "Ich habe ihn diesen Monat zweimal gesehen, obwohl ich jeden Tag dieselbe Route gehe. Er wandert allein in meiner Nachbarschaft herum", berichtete sie.

Er scheint trotz der räumlichen Trennung Verbindungen zu Newport Beach zu haben. Ein Sprecher des 44-Jährigen gab inzwischen gegenüber People an, dass er während seiner Besuche bei Freunden in der Gegend regelmäßig auf einer bekannten Joggingstrecke unterwegs sei. Die Behauptung, er würde Christina absichtlich aufsuchen, wies der Sprecher vehement zurück. Doch genau das vermutet die TV-Persönlichkeit, die ihren Verflossenen sogar möglicher Einschüchterungsversuche beschuldigte. Neben den Spaziergängen begegneten sich die beiden kürzlich auch zufällig in einem lokalen Restaurant, das Christina gemeinsam mit ihrer Tochter Taylor und ihrer "Flip Off"-Co-Moderatorin Heather Rae El Moussa besuchte.

Die Beziehung zwischen Christina und Joshua scheint nach ihrer Trennung angespannt zu bleiben. Sie heiratete den Unternehmer 2022, doch dieser reichte im Juli 2024 die Scheidung ein. Seitdem lässt es sich die 41-Jährige nicht nehmen, öffentlich gegen ihren Ex-Mann zu schießen. Besonders die Tatsache, dass er hohe finanzielle Forderungen stelle, störe die Fernsehpersönlichkeit. Ihre Worte waren unter anderem kürzlich bei der Renovierungsshow "The Flip Off" sehr deutlich: "Ich wünschte, ich hätte einen Ehevertrag gemacht oder besser – ihn gar nicht erst geheiratet."

Instagram / unbrokenjosh Joshua Hall und Christina Haack

Instagram / thechristinahall Christina Haack und Joshua Hall, Ex-Ehepaar

