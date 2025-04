Nach Scheidung: Christina Haack ist offen für weitere Ehe

Christina Haack (41) hat in einem Interview mit einer überraschenden Aussage für Aufsehen gesorgt. Die Unternehmerin und Social-Media-Persönlichkeit, die zuletzt im Juli 2024 ihre Scheidung von Josh Hall finalisierte, spielt offenbar mit dem Gedanken, erneut zu heiraten. Während der Sendung "Radio Andy" auf SiriusXM, in der Moderator Jeff Lewis (55) auf ihre zahlreichen Namensänderungen anspielte, erklärte Christina scherzhaft: "Ich werde ihn vielleicht wieder ändern." Als ein Co-Moderator anmerkte, keine weiteren Ehen zu empfehlen, konterte sie mit einem Augenzwinkern: "Vielleicht noch eine." Im Februar machte Christina die Beziehung zu ihrem neuen Partner, dem Geschäftsmann Christopher Larocca, offiziell. Davor sollen sie sich laut Insidern schon mehrere Monate lang gesehen haben.

Christina war zuvor dreimal verheiratet. Mit ihrem ersten Mann und "Flip or Flop"-Co-Star Tarek El Moussa (43) war sie von 2009 bis 2016 verheiratet, die Scheidung wurde 2018 abgeschlossen. Aus dieser Ehe stammen ihre beiden Kinder, Taylor und Brayden. Anschließend folgte ihre zweite Ehe mit dem britischen TV-Star Ant Anstead (46), die von 2018 bis 2020 anhielt und aus der ihr Sohn Hudson entstand. Ihre dritte Ehe mit Josh Hall, die nach drei Jahren scheiterte, sorgte für mediale Aufmerksamkeit. Beide trugen ihre Konflikte nach der Trennung öffentlich über die sozialen Medien aus, unter anderem im Zusammenhang mit Christinas neuer Serie "The Flip Off". Nach der Scheidung im vergangenen Jahr scheint sie jedoch wieder nach vorn zu blicken – vor allem mit Chris an ihrer Seite.

Seit der Bestätigung ihrer Beziehung zeigt sie sich offenherzig und teilt immer wieder Eindrücke aus ihrem Alltag mit Christopher – sei es von glamourösen Reisen oder entspannten Stunden zu zweit. Für Christina, die sich nach vielen turbulenten Jahren in der Öffentlichkeit eine Drehpause gönnt, ist die gemeinsame Freizeit offenbar eine willkommene Abwechslung. In früheren Interviews hatte sie noch ausgeschlossen, erneut eine Ehe einzugehen. Ob die Beziehung mit Chris nun tatsächlich vor dem Traualtar enden wird, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / christinahaack Christina Haack und ihr Partner Christopher Larocca, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / unbrokenjosh Christina Haack mit Joshua Hall

Anzeige Anzeige