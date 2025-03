Etwas geklaut? Christina Haack erhebt Vorwürfe gegen Ex Josh

Christina Haack (41) und Joshua Hall trennten sich schon vor Monaten. Ihr Liebes-Aus verläuft bisher aber alles andere als friedlich. Jetzt hat die Unternehmerin wieder neue Vorwürfe gegen ihren Noch-Ehemann erhoben. Der soll sie nämlich beklaut haben. In einer neuen Folge ihrer Sendung "Christina on the Coast" erzählt die US-Amerikanerin einer Kollegin, dass Josh offenbar ihr Fitnessstudio ausräumte. "Ich werde dieses Sofa loswerden und das Fitnessstudio – aus dem Josh alle Geräte gestohlen hat und ich bin sicher, dass er sie nie benutzt – in ein Spielzimmer umwandeln", erzählt Christina ihrer Freundin von ihren Umbauplänen, jetzt, da Josh ausgezogen ist.

Mit dem Begriff "gestohlen" scheint Josh allerdings alles andere als einverstanden zu sein. Ein Sprecher des Immobilienmaklers betonte gegenüber People: "Die Entfernung jeglicher Fitnessgeräte durch Josh wurde im Voraus durch einen Rechtsbeistand besprochen und vereinbart. Alle Behauptungen von Christina, die ihn des Diebstahls beschuldigen, sind falsch, verleumderisch und irreführend." Für den 44-Jährigen seien solche Aussagen extrem gefährlich und vor allem rufschädigend. Sicherlich im Hinblick auf die anstehende Scheidung wollen Josh und sein Team die Vorwürfe seiner Ex gut dokumentieren und festhalten.

Zwei Jahre nach ihrer Hochzeit 2022 zerbrach die Ehe von Christina und Josh. Im Juli 2024 sollen sie die Scheidung eingereicht haben. Zu den genauen Gründen ist wenig bekannt, aber Gerüchten zufolge sollen die beiden schon länger Eheprobleme gehabt haben. Die Trennung artete dann binnen weniger Wochen in einen waschechten Rosenkrieg aus. Meistens ging es in den Streitereien um Geld. Anfang des Jahres sollte eigentlich der Scheidungsprozess beginnen, doch auch das war nicht so leicht – der Zoff des Noch-Ehepaares schien zu eskalieren. Zu Gast bei "Jeff Lewis Live" offenbarte Christina, dass die beiden weit entfernt von einer Einigung seien: "Er will keine Mediation. Das wird ein Spaß, ich kann es kaum erwarten."

Instagram / thechristinahall Christina Haack, TV-Bekanntheit

Instagram / unbrokenjosh Joshua Hall und Christina Haack

