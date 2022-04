Christina Haack ist unter der Haube! Im Jahr 2017 kam die US-amerikanische Moderatorin mit Ant Anstead (43) zusammen. Nach einem Kind folgte drei Jahre später die Trennung des Paares. Inzwischen ist der Fernsehmoderator mit Schauspielerin Renée Zellweger (52) liiert – und offenbar scheinen die beiden ziemlich glücklich miteinander zu sein. Auch Christina ist nach der Trennung von Ant wieder in festen Händen, aber nicht nur das: Jetzt soll sie sogar verheiratet sein!

Wie eine Quelle aus dem engen Umfeld des Paares gegenüber Page Six bestätigt, sei Christina heimlich mit Partner Joshua Hall den Bund fürs Leben eingegangen. Die TV-Bekanntheit soll inzwischen auch ihren Namen von Christina Haack zu Christina Hall umgeändert haben. Die beiden sollen sich in einer intimen Zeremonie, an der nur enge Freunde und Familie teilnahmen, das Jawort gegeben haben. Offiziell bestätigt haben sie ihre Heirat noch nicht.

Ob Ant und Renée es den beiden wohl bald gleichtun werden und auch vor den Traualtar schreiten? "Oh, auf gar keinen Fall", stellte Ant im Interview mit Us Weekly klar. Er habe zwar in der Bridget Jones-Darstellerin eine wunderbare Partnerin gefunden, aber mit einer Hochzeit haben die beiden keine Eile, betonte der Moderator.

Getty Images Ant Anstead mit seiner Ex-Frau Christina im Juli 2019 in Beverly Hills

Instagram / christinahaack Joshua Hall und Christina Haack im April 2020

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger

